人妻提告詐團「取簿手」求償500萬 法官因這原因判免賠

台中廖姓女子將金融卡交給詐騙集團成為警示帳戶，向林姓「取簿手」求償500萬元，不過法院認為她已因詐欺和洗錢的不確定故意遭判刑，判林免賠。（記者陳建志攝）

2025/08/24 15:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中廖姓女子，前年底因誤信「免擔保放貸」話術，將名下5張金融卡和密碼交給詐欺集團林姓「取簿手」，供詐欺集團使用，並被列為警示帳戶，廖女事後將與前夫離婚、遭同事霸凌、聘請律師等費用，全都算到林男頭上，求償500萬元的精神、金錢損失，不過台中地院法官審理後認為，廖女因協助詐欺取財及幫助洗錢的不確定故意遭判刑，認定廖女損失和林男沒有因果關係，判決駁回免賠。

判決指出，林男所參與的詐欺集團，2023年11月底，以「免擔保放貸」話術取信廖姓女子，將其所有的5張金融卡，依指示放在三井OUTLET購物中心美食街旁的置物櫃內後，林男再依詐欺集團成員指示，於同日前往置物櫃拿取內含金融卡的包裹。

請繼續往下閱讀...

林男隨後將金融卡和密碼交給詐騙集團使用，成功向民眾行騙，得款29萬餘元，廖女察覺有異報警後，檢警循線查出林男，不過廖女也被依洗錢罪送辦，判刑4月、併科罰金2萬元。

廖女事後向林男提告損害賠償，強調事後帳戶遭列警示帳戶，且和前夫因此離婚，要求賠償400萬的精神損失，以及包括請律師費用、與被害人和解13萬元、遭法院判刑的易科罰金共100萬元的金錢損失。

台中地院審理認為，林男確實向廖女佯稱，無需任何擔保，僅需提供金融卡審核，即可放貸，而向她詐取金融帳戶的金融卡及密碼使用，不過廖女並未因此陷於錯誤，而是基於幫助詐欺取財及幫助洗錢的不確定故意，將所有的金融卡後放置在賣場置物櫃供詐團使用，觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等罪，遭起訴、判刑。

台中地院法官認為，林男的行為僅構成詐欺取財的未遂犯，難因此認定和廖女的損失有因果關係，與侵權行為成立的要件不符，因此判決駁回免賠，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法