    首頁　>　社會

    為搶GD演唱會門票落入公關票低價陷阱 女粉絲被騙10萬元

    刑事局製作演唱會購票防詐宣導短片。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/08/24 14:56

    〔記者姚岳宏／台北報導〕熱門演唱會門票一票難求，詐騙集團看準粉絲「搶票心切」心理，於社群平台假借販售「公關門票」名義，聲稱能以低價取得或透過內部管道賺取差價，誘導民眾投入資金，台中有女粉絲因此被騙走10萬元，警方提醒，網路購票要提防預先匯款的詐騙手法，且不隨意點擊買家或賣家傳送的不明連結，以免成為被騙的羔羊，更可能淪為洗錢的幫兇。

    刑事警察局指出，上月韓國天王GD（權志龍）暌違8年，再次來台舉辦演唱會，吸引許多名人及粉絲到場朝聖，而中部有位林姓女子在Threads看到有人在販售GD演唱會公關票，便私訊詢問價格，對方開價一張新台幣2萬5000元，遠超出VVIP官方定價8980元好幾倍。

    林女覺得太貴，對方便提議是否匯錢給他協助投資搶票賺價差，並稱一張門票成本2萬元，轉售出去可賺5000元，目前有一個客戶需要5張，可由林女協助賺取中間利潤後，免費換得一張7月13日的門票，林女的墊款則於日後退還。林女為求能於搖滾區見GD一面，答應匯款10萬協助對方搶票賺價差，而在答應還錢的日期來到，對方卻已人間蒸發，求償無門。

    刑事局表示，演唱會購票應透過官方售票平台，於社群平台向網友買票無法確認對方身分，否則發生問題時金流難以追回；其他常見的購票詐騙更會要求買家使用指定的第三方購物或金流平台，例如綠界金流、好賣家、賣貨便等，接續傳送偽冒官方平台的釣魚連結，稱購票人要向假客服驗證帳戶或身分，須匯款指定金額至不明帳戶進行驗證，而錢一旦匯出去後就回不來。

    刑事局提醒，不隨意點擊買家或賣家傳送的不明連結，更不能聽信要多次轉帳，如購票過程感到可疑，請立即停止匯款，並撥打165反詐騙諮詢專線求證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    歹徒騙稱投資10萬協助搶票賺價差。（記者姚岳宏翻攝）

