巧合還是邪門？ 鬼門開第一天 台中西屯連奪3條人命

孫男騎機車要回學校拿手機，不幸遇上車禍死劫。（民眾提供）

2025/08/24 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕農曆七月「鬼門開」首日，台中西屯區竟在短短數小時內接連傳出3起死亡案件，奪走3條人命，民眾議論紛紛，有人直呼「毛骨悚然」，甚至懷疑冥冥之中另有巧合，但警方強調，這3起事件皆有明確死因，民眾毋須過度聯想。

據了解，第一起發生在台中捷運市政府站旁一棟辦公大樓，23日清晨，26歲陳姓女子不明原因墜落至地下停車場進出口車道旁，警衛聽到聲響查看時，驚見女子已經死亡，立即報警。警方初步調查現場，未發現遺書或打鬥痕跡，研判無外力介入。

緊接著上午西屯區僑大路一處路口，57歲彭姓男子倒臥在分隔島草地上，身旁除了有車門打開的座車外，也散落處方籤藥物與藥袋，警方封鎖現場採證，初步判斷為突發疾病造成猝死，目前已送地檢署司法相驗。

同日上午8時許，21歲王姓油漆工無照駕駛，在西屯區台灣大道與安和路口，撞上停等紅燈的28歲孫姓機車騎士，孫男當場頭部重創死亡，經查，孫畢業自國立台中特殊教育學校，曾獲總統教育獎，畢業後留校擔任助教，事發當天，他前往學校取手機，卻不幸遇上意外。

由於恰逢鬼門剛開，不少民眾看到新聞後紛紛討論，有人感到毛骨悚然，有人直言「一開門就收3條命，好邪門！」也有人半信半疑，認為「或許只是巧合，但聽了還是發毛」；警方強調，3起案件死因明確，並非靈異事件，呼籲民眾保持理性，不要過度迷信。

彭男被發現倒臥分隔島草地上，已無生命跡象。（民眾提供）

