誆稱「是上輩子妻子」「師兄」強行猥褻護理師

侯男假借指導修行為名，強行猥褻護理師A女得逞，嘉義地院判賠45萬6900元。（記者丁偉杰攝）

2025/08/24 13:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕護理師A女因睡眠問題求助宗教力量，因而結識在私人企業擔任污染防治員的侯姓男子，侯男假藉要教A女調氣，看一下她房間格局有沒有問題，竟在A女房間對她強行猥褻得逞，嘉義地院日前作出民事判決，判處侯男應賠償小真45萬6900元。

全案源於A女遭到侯男強制猥褻，對侯男提出刑事告訴，嘉義地檢署起訴侯男，嘉義地院刑事庭審理後，判侯男犯強制猥褻罪，有期徒刑2年，現上訴台南高分院審理中；A女另提起刑事附帶民事訴訟。

民事判決指出，侯男於去年5月5日下午5時許，以「查看房間格局」等為由，到A女住處，進到A女房間後，便以「涉及修行確認身分的宗教儀式隱私問題，旁邊不能有其他人在場」，支開A女父親離開房間，剩A女與他2人獨處。

其間，侯男竟伸鹹豬手，撫摸A女胸部，不顧A女退後、閃避抗拒，硬強拉A女靠近他，接續撫摸A女胸部、腹部、陰部等處，並不顧A女閃躲及推託，一手強行摟住A女腰部，另一手按住A女頭部後，接續2次強吻A女，並將舌頭伸入A女口腔內，猥褻得逞。

A女事後不斷漱口、刷牙，將口水吐在衛生紙上丟棄，事後A女向親友吐露此事求救並報案，警方採集A女家垃圾桶內衛生紙團，經DNA鑑定確認為侯男所留，成為關鍵證據。

檢警調取侯男傳訊息給A女的內容，侯男自稱「師兄」，稱A女為「師姐」，以「甘露」、「相印雙修」等言語，企圖以宗教話術掩蓋猥褻惡行，且侯男持續傳訊要與A女電聊，向A女誆稱「是他上輩子妻子」、「八卦陰陽心相印雙修是以前的練功，妳的元神還是一樣強，調氣運轉不是1、2天，而是要長期努力，和喜愛的人重逢真好，不要有壓力還是希望看到你開心」等語，這些對話都成為犯行佐證。

A女因這起事件遭受嚴重創傷，接受心理諮商治療，甚至需要購買防狼噴霧劑、不敢獨自前往停車場，工作時還會刻意避開異性病人。

法官審理後認為，侯男在民事部分，違反保護他人之法律，應負損害賠償責任，判侯男應賠償A女心理諮商費用6900元及精神慰撫金45萬元。

