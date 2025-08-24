為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    憲兵掐死前女友還辱屍求自首減刑 二審8/26宣判

    許姓男憲兵掐死女友還污辱屍體，二審法官定於8月26日宣判。（資料照）

    許姓男憲兵掐死女友還污辱屍體，二審法官定於8月26日宣判。（資料照）

    2025/08/24 13:44

    〔記者吳昇儒／台北報導〕許姓憲兵因懷疑劉姓同袍女友另結新歡，去年5月跑到女友住處談判，卻因情緒失控掐死對方，還污辱屍體。一審被依現役軍人殺人等罪，判無期徒刑。許男主張符合自首要件，請求二審法官減刑，法官定於8月26日宣判。

    據了解，許、劉兩人年齡相仿，高中畢業後進入軍旅生活，因分發到同一單位互有好感，從朋友變成情侶。但因女方認為男方控制慾太強、屢屢發生爭吵，決定結束這段感情。

    許男因不甘分手，去年5月18日前往劉女住處，想挽回感情未果，竟親手掐死女友，還用劉女手機傳訊息給同袍及其姊姊，偽裝成她還活著的假象。

    劉女姊姊發現妹妹長時間未走出房門，察覺有異，開門查看後趕緊報警。警方循線逮捕許男，並依現役軍人犯殺人等罪將其移送法辦。檢察官依法提起公訴，並由國民法官法進行審理。

    一審時，新北地方法院國民法官合議庭指出，許男惱羞成怒徒手掐死劉女，甚至在死後還污辱屍體，惡性重大；考量他沒有前科且坦承犯行，雖想與劉女家屬和解但遭拒，依犯現役軍人殺人罪，判處無期徒刑；犯損壞、污辱屍體罪，處有期徒刑4年；犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑1年，定執行無期徒刑，褫奪公權終身。

    案經上訴，由台灣高等法院審理，許男及其辯護人主張當時的行為符合自首要件，希望能夠獲得減刑。全案日前辯論終結，法官定於26日宣判。

