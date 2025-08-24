照 令人拳頭硬畫面曝！砸公車+勒脖暴打司機 台中惡騎士下場慘了

陳男暴打林姓公車司機。（民眾提供）

2025/08/24 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市37歲陳姓騎士僅因鑽車縫超車不順，竟一路尾隨統聯客運至台中火車站，持安全帽狂砸後照鏡，還徒手重拳猛毆28歲林姓司機，導致林男頭部撕裂傷、手部骨折，警方調閱監視器後將陳男通知到案，除依傷害及毀損罪函送台中地檢署偵辦，並依交通違規「闖入公車專用道」開罰。

事件發生在22日晚間9點左右，林姓司機當時駕駛301路電動公車，行經中區台灣大道與興中街口停等紅燈時，陳男突靠近拍打車窗抱怨阻擋去路未果，竟因此心生不滿，一路尾隨公車至台中火車站公車月台，先以安全帽猛砸公車駕駛座旁後照鏡，林男下車查看時，立刻遭陳男以安全帽丟擊頭部，接著還被左手扼住脖子、右拳連揮四下，場面相當凶狠。

請繼續往下閱讀...

有路過保全與民眾見狀，趕緊衝上前制止並協助林男送醫，經診斷頭皮撕裂傷、手部閉鎖性骨折，幸好沒有生命危險，當晚11時許，林男在公司委任律師陪同下前往派出所提告，警方調查發現，陳男當時不僅情緒失控，更騎車闖入公車專用道，已依《道路交通管理處罰條例》舉發，可處1800元以下罰鍰。

至於涉及刑責部分，警方於23日下午通知陳男到案，全案已依傷害及毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦；據了解，林姓司機是統聯客運評鑑的「優良駕駛」，已有3年駕駛經驗，平日負責靜宜大學至太平區路線，服務態度佳，而這起事件也讓不少網友憤怒留言：「這根本殺人未遂了吧！」、「完全不怕警察的刁民行為」、「社會毒瘤別放過」。

陳男持安全帽狂砸公車後照鏡。（民眾提供）

公車後照鏡被砸破。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法