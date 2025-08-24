為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    當歸鴨少東欠賭債無力償還 2店面遭汽車惡意衝撞示警

    當歸鴨店面遭衝撞，警告意味濃厚。（記者徐聖倫翻攝）

    當歸鴨店面遭衝撞，警告意味濃厚。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/24 12:42

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市連鎖當歸鴨餐廳疑遭惡意報復！該店少東在外欠債，本月初就曾被不明人士潑紅漆，今日凌晨新莊、樹林2間店皆被汽車惡意衝撞，所幸當時沒有人，未造成傷亡。警方表示，連續幾起案件警告意味濃厚，現已鎖定特定對象積極查緝中。

    據悉，這間連鎖當歸鴨餐廳經營快20年，頗受當地民眾歡迎，粗估年收過億，但餐廳少東卻染上線上博弈惡習，在外欠下賭債。他不想讓家裡人知道，找上地下錢莊借貸還錢，利滾利、債滾債，終於造成超過千萬元漏洞，無法償還。

    債權人因少東還不出錢，於是找上經營當歸鴨餐廳的少東父母，但他們表示錢是兒子欠的，與他們無關，拒絕代兒償還。本月4日，2名惡煞深夜開車至前後至新莊、樹林店面潑漆，警方當日將2人逮捕法辦。不料，今凌晨更過分，新莊、樹林2間店面竟被開車惡意衝撞，警方獲報隨即組成專案小組進行查緝。

    幸運的是2間店面當時都沒有人，無人傷亡，警方現已找到作案車輛，鎖定特定對象，將盡速查緝犯嫌到案。

    警方於作案汽車上進行採證。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於作案汽車上進行採證。（記者徐聖倫翻攝）

