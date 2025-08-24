為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    中原大學辦夏令營爆兒童燙傷意外 律師點出校方過失與賠償責任

    中原大學廚藝夏令營給孩子用不安全的刀具，毫無防範設施就給孩子用油鍋，引起家長質疑。（翻攝自中原大學推廣教育處網站）

    中原大學廚藝夏令營給孩子用不安全的刀具，毫無防範設施就給孩子用油鍋，引起家長質疑。（翻攝自中原大學推廣教育處網站）

    2025/08/24 12:41

    〔記者楊心慧／台北報導〕中原大學推廣教育處舉辦的國小夏令營，發生8歲孩童不幸被整鍋滾燙熱油燙傷，校方遭質疑隱匿傷勢、延誤送醫，監視器還故障，所投保的保險不賠，大尹法律事務所律師謝孟羽逐一解析刑事、民事與行政責任，並點出校方在通報義務與保險責任上的法律適用，強調事件不僅涉及校園安全，也攸關兒少保護規範的落實。

    謝孟羽分析，校方以孩童為對象招攬、收費辦理夏令營活動，對於參加活動的兒童的安全應有保護義務，現場卻沒有安全維護人員確保活動安全，活動負責人應有過失致傷的刑事責任；另外，活動負責人與校方應連帶負民事賠償責任。

    針對校方稱監視器故障，遭家屬質疑為了隱匿案情銷毀監視器，謝孟羽表示，放任監視器壞掉不修復，並未違反現行中央及地方法規，但若有跡證顯示校方人員有意銷毀有錄到事發經過的監視器畫面，行為人可能觸犯湮滅他人刑事證據罪。

    至於校方主張有公共意外險，但保險公司不理賠，謝孟羽指出，依現行中央及地方法規，大學校園沒有強制投保公共意外責任險的義務，校方如果有保險、且校方經法院認定應負賠償責任確定後，當事人可逕向保險公司爭取理賠。

    謝孟羽強調，《兒童及少年福利與權益保障法》規定，教育人員如果於執行業務時發現兒童有遭受傷害，應向主管機關通報，至遲不得超過24小時，若未依規定在24小時內通報主管機關，可處6000元至6萬元。

    依《校園安全及災害事件通報作業要點》，校方對於發生於校園內的校園安全事件有通報義務；發生校園安全事件後，並應檢討改善措施預防再發生，否則可對機關學校人員議處。

