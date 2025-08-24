為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    偷拍女友口交照 渣男還嗆「傳給妳客人朋友看」

    廖男偷拍女友性愛照，還涉及恐嚇等罪嫌，嘉義地院判刑7月，得易科罰金。（記者丁偉杰攝）

    廖男偷拍女友性愛照，還涉及恐嚇等罪嫌，嘉義地院判刑7月，得易科罰金。（記者丁偉杰攝）

    2025/08/24 12:38

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕廖姓男子與A女交往期間，偷拍對方為他口交的性愛照，交往期間兩人發生爭執，廖男竟傳送性愛照，恐嚇A女「我會傳照片給你的客人朋友看」，A女心生畏懼，法院核發保護令要求廖男刪除影像後，廖男仍留存性愛照片1張在手機；嘉義地院日前依犯未經他人同意無故以照相攝錄性影像等罪嫌，判刑廖男有期徒刑7月，得易科罰金。

    判決書指出，廖男與A女交往期間，於去年9月間在住處與A女發生性行為時，未經A女同意，用手機拍下對方為他口交的過程。

    10月28日，兩人因故爭執，廖男竟透過LINE傳送4張性愛照給A女，恫嚇「我會傳照片給你的客人朋友看」、「我會報仇的你放心」，致A女心生恐懼報案。

    11月7日法院核發保護令，要求廖男刪除及銷毀所有私密影像，警方於4天後告知保護令內容，廖男仍置若罔聞，仍留存性影像照片1張在手機。警方於今年元月間持搜索票至廖男住處搜索，扣得手機及於手機內查獲A女性影像照片1張。

    法官審理時認為，廖男無前科，犯後雖坦承犯行，惟未能與A女和解，所犯偷拍性影像、恐嚇、違反保護令等3項罪嫌明確，應執行有期徒刑7月，如易科罰金，以1千元折算1日。

