    奧客點20包生薯條不要炸、培根焗烤飯不要培根 法官判罰5000元

    1名奧客被新竹地院裁罰5000元。（記者黃美珠攝）

    1名奧客被新竹地院裁罰5000元。（記者黃美珠攝）

    2025/08/24 12:31

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市張姓男子原因不明鎖定東區某早餐店「亂」！1次跑去點「20份生薯條不要炸」，店家如實上菜，他就嫌棄包裝袋外沾有頭髮很髒，業者請他「麥擱來」，他反嗆「越不讓他來，他就越會故意來」。果然2天後加碼演出，跟業者點培根白醬焗烤飯，但「不要培根、花椰菜多、不要杏包菇、洋蔥多、加飯、加3種起司」，氣得業者報警，新竹地院裁定他違反了社會秩序維護法，藉端滋擾公司行號，罰他新台幣5000元。

    法院指出，張男去年12月1日清晨6點多，跟受害張姓店長說要買生的薯條，店長表示沒賣之後，張男就狂點20份薯條且不要炸。店長為了順利「送神」，就取來20份原本就用包裝袋先裝好的生薯條給他。

    可是張男卻把20袋全部倒出，再倒入店長給的20個購物袋內，並因其中1包袋子外沾黏了頭髮要求退費，一波「盧小小」後，直到店長給張男1個新袋子才罷休。

    不過付款時張男又作妖，以沒有現金為由討來店家付款碼，還多轉帳15元。吳姓女業者獲悉趕到，直接請張男以後「麥擱來」，張男回嗆你越講我就是越故意等，對於店長要退還他多轉的15元，張男嗆自己是奧客，「奧客就會多付小費」，在場亂了約半小時，直到店家報警才結束。

    2天後張男又來要吃早餐，這次他要求客製化餐點，他點了培根白醬焗烤飯，但不要培根、花椰菜多、不要杏包菇、洋蔥多、加飯、還要加3種起司等，店家無奈再度報警，最後由警方把他移送法辦。

    熱門推播