    社會

    「全台最多警察追的網紅」！男模Pugmire被通緝 再度來台開直播落網

    Pugmire開直播夜宿火車站。（記者徐聖倫翻攝）

    Pugmire開直播夜宿火車站。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/24 12:25

    〔記者徐聖倫／新北報導〕網紅惹議！26歲美國籍Pugmire今年1月份在桃園市楊梅火車站逗留通宵，夜宿車站至清晨5時，遭站長報警提告「妨害自由」，而Pugmire返回美國沒有接到開庭通知，遭警方發布通緝。本月份Pugmire又來台，在台北市某賣場開直播，警方循線將他逮捕，並將他依法解送歸案。

    據悉，Pugmire中文不錯，曾在台灣從事模特兒，Instagram粉絲超過13萬。今年1月21日，Pugmire到桃園遊玩，不知為何突發奇想竟夜宿楊梅火車站，他在車站0時關門後躲在車站內，直到隔日早上5時才離開，整段過程發在Threads上，事後被站長發現報警處理。

    不巧的是，Pugmire當時與模特兒經紀公司解約，正進行徒步環島中，直到5月份警方才找到Pugmire，針對夜宿火車站進行筆錄，將他依妨害自由罪嫌函送法辦。Pugmire在結束後開直播自嘲，「我是全台灣最多警察追的網紅！」隨後便返美。

    返美期間，桃園地檢署發出通知寄往Pugmire的前經紀公司，但由於已經解約，經紀公司並未通知Pugmire，未如期開庭的結果就是被發布通緝。Pugmire今年8月又來台遊玩，完全不知自己被通緝，前日中午他在台北市忠孝東路三段某賣場開直播，被新北市淡水警分局網路巡邏發現，於是派員前往查緝。

    Pugmire直播到一半被警方告知遭通緝，他驚訝之餘還不忘自嘲「等下坐牢」，配合警方回派出所偵詢。Pugmire說他不知道自己什麼時候要出庭，也不知被通緝，警詢後依妨害自由罪嫌，將Pugmire解送歸案。

    Pugmire配合警方返回派處所。（記者徐聖倫翻攝）

    Pugmire配合警方返回派處所。（記者徐聖倫翻攝）

    警方向Pugmire解釋他被通緝。（記者徐聖倫翻攝）

    警方向Pugmire解釋他被通緝。（記者徐聖倫翻攝）

