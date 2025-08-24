為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    疑左轉燈還沒亮就轉彎 休旅車撞飛騎士手腳骨折

    救護人員趕抵時，發現周男全身有多處擦挫傷、左手及雙腿有開放性骨折，緊急將其送台大醫院救治，所幸經治療後識清楚，沒有生命危險，目前仍在加護病房觀察中。（記者陸運鋒翻攝）

    救護人員趕抵時，發現周男全身有多處擦挫傷、左手及雙腿有開放性骨折，緊急將其送台大醫院救治，所幸經治療後識清楚，沒有生命危險,目前仍在加護病房觀察中。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/24 11:46

    〔記者陸運鋒／台北報導〕許姓男子昨天（23日）清晨6時許駕駛休旅車，行經台北市大安區新生南路一段、信義路三段路口時，疑似左轉燈號還未亮起就轉彎，直接撞上對向直行的周姓機車騎士，周男騰空翻了一圈重摔在地，造成手腳骨折，由救護車送往醫院搶救，所幸沒有生命危險，事故原因仍有待釐清。

    大安警分局調查，39歲許男當時沿大安區新生南路一段往南方向行駛，但左轉信義路三段時，疑似未依號誌指示轉彎，與對向直行的54歲周姓騎士發生碰撞，導致休旅車車頭嚴重凹陷，周姓騎士則騰空翻了一圈重傷倒臥在地，路過民眾見狀協助通報警方前來。

    救護人員趕抵時，發現周男全身有多處擦挫傷、左手及雙腿有開放性骨折，緊急將其送台大醫院救治，所幸經治療後識清楚，沒有生命危險，目前仍在加護病房觀察中。警方指出，許男並無飲酒，周姓騎士酒測值仍需抽血檢驗，至於肇事責任歸屬及事故原因，仍有待進一步釐清。

    警方呼籲，駕駛人應遵守道路交通安全規則，行經路口應放慢車速，注意有無轉彎車輛，建立防禦駕駛觀念，以降低事故發生機率。

    許姓休旅車駕駛疑似左轉燈還未亮起就轉彎，與對向周姓騎士發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

    許姓休旅車駕駛疑似左轉燈還未亮起就轉彎，與對向周姓騎士發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

