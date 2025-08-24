單戀男瘋狂追求不成 見女子上別人機車開車怒撞釀4傷

邱姓男子瘋狂追求不成，開車衝撞心儀女子，造成4人受傷，車頭嚴重凹損、電桿也被撞斷。（記者李容萍翻攝）

2025/08/24 11:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區一名23歲邱姓男子，因單方面追求一名心儀的女生遭拒，竟多次到女子上班的地方騷擾，女子日前提出「跟蹤騷擾防治法」告訴並申請保護令，導致該男不滿，昨（23）日晚間竟趁女方與王姓男性友人下班時，開車衝撞2人共乘的機車，造成自己、被撞2人和一旁1名行人被波及共4人受傷，經送醫後無生命危險。警方獲報到場，將邱嫌當場逮捕，訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警分局昨晚10點27分許獲報平鎮區南京路與大連街口發生交通事故，員警到場追查涉案邱嫌因單方面追求被害女生未果，女方日前有提出跟蹤騷擾防治法告訴並申請保護令，男子因此大為光火，昨晚該男又跑去女方上班的處所大聲理論，女子不堪其擾，與王姓男性友人在下班返家前，想再去一趟平鎮派出所，請警方約束男嫌行為，沒想到還沒到派出所，途中就被該男子開車惡意衝撞。

過程中因車禍撞擊力量大，邱嫌駕駛的豐田白色轎車車頭已經撞凹，甚至還將電線桿撞斷，造成成女子及男姓友人身上多處擦挫傷，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊獲報調派消防人員4名、救護車2輛前往，到達現場發現轎車與機車發生事故，造成4人受傷，救護員給予骨盆固定帶、長背板固定、止血包紮等救護處置，所幸4人意識清楚送醫後並無生命危險。

現場目擊民眾表示，當時機車雙載的2人，被白色轎車連撞兩次、一旁電線桿都被撞倒，現場機車駕駛躺地不會動送醫了，一旁女子直喊「很抱歉」，白色轎車駕駛一度動手打了女子、拉頭髮拖著走。

警方說，涉案男子就是個瘋狂的追求者，而女被害人與共乘機車的男子也只是單純朋友關係，並非男女朋友。事發後已將開車撞人的男子移送法辦。

