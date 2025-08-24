為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中移工車禍今年破千件！交大推體驗式宣導 酒駕眼鏡戴上嚇壞眾人

    針對移工交通安全，警方聯手監理單位舉辦講習。（警方提供）

    針對移工交通安全，警方聯手監理單位舉辦講習。（警方提供）

    2025/08/24 11:24

    〔記者許國楨／台中報導〕台灣外籍移工人數突破80萬，交通安全成為關注焦點！根據台中市警局交通大隊統計，今年1至7月移工交通事故件數高達1010件，主要肇因「未注意車前狀況」288件、「未依規定減速」188件，以及「未保持安全距離」117件，其中機車事故比例最高，其次是微型電動二輪車，凸顯交通安全宣導的迫切性。

    為降低事故率，台中市警局交通大隊聯手台中區監理所，近期走進多間雇用移工的公司與宿舍，舉辦交通安全宣導活動，搭配播放事故影片、模擬情境及實際操作，讓學員更有感。

    活動中設計多項模擬關卡，像是「無號誌路口」路權觀念體驗，讓移工親身感受支線車應停車再開、主線車需減速慢行的重要性，還有「酒駕模擬眼鏡」讓大家戴上瞬間眼花撩亂，體會酒後駕車的危險，另「機車防禦駕駛實際操作」，教導如何在路上預判危險、避免意外。

    有移工表示，這樣的互動更有趣更容易記住，也會提醒同事朋友「騎車要小心、遵守規則」；此外，警方也針對移工常用的微型電動二輪車，加強宣導「7大守則」：年滿14歲才能騎、必須戴安全帽、不可改裝、不得載人、時速不得超過25公里、依標誌標線行駛、不可酒駕毒駕，並且投保強制險後才能上路。

    交大大隊長劉永昌強調，外籍移工是台灣多元社會一環，警方會持續深入加強宣導，減少憾事發生，今年截至7月，交大已辦理19場次、接觸約450人；去年也辦理25場、約600人。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    活動中設計「無號誌路口」路權觀念體驗。（警方提供）

    活動中設計「無號誌路口」路權觀念體驗。（警方提供）

    移工戴上「酒駕模擬眼鏡」，體驗酒駕的危險性。（警方提供）

    移工戴上「酒駕模擬眼鏡」，體驗酒駕的危險性。（警方提供）

