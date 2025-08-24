曾辦洪仲丘等案3法官轉當律師 脫下法袍鎖定「打擊詐騙」

雲林、嘉義地院法官黃震岳（右起）、吳芙蓉、詹皇輝本月底換跑道轉任律師，3人坦言近年詐騙橫行，將提供多年經驗，提供詐欺等全方位司法專業服務。（圖由民眾提供）

〔記者李文德／雲林報導〕曾辦理洪仲丘案、雲林議長綠能貪污案等社會矚目案件的雲林、嘉義地方法院法官黃震岳、詹皇輝、吳芙蓉，本月底將一同脫下法袍，共組律師事務所，3人表示，有感近年詐騙橫行，將以多年司法官實務經驗，融合刑事、民事、家事、國民法官與加密貨幣等專業，鎖定「打擊詐騙」，盼替受害者提供更完整法律協助。

黃震岳曾任桃園、台南地檢署檢察官及台中、雲林地方法院刑事庭法官，也曾任警察專科學校教官；詹皇輝曾任雲林地方法院刑事庭、民事庭法官，更兼具理工背景與加密貨幣法律分析專業，擅長處理詐欺與新型數位財產等相關案件；吳芙蓉曾任桃園、嘉義地方法院刑庭、民庭法官。

回顧3人過去曾辦理過數起社會矚目重大案件，包括洪仲丘案、雲林議長綠能貪污案、雲林斗南放火弒親國民法官案件，以及多起政治人物與公務員貪瀆案、詐欺集團案等。3人因過去審理經驗，有感近年詐騙橫行，受害者面對司法、求償程序時往往無所適從。

詹皇輝坦言，「母親亦曾遭詐騙」，深刻體會到被害人求助無門的心情，因此退下法袍，組成律所就是要主打「司法官團隊」、「全流程支援」。

3人皆說，希望把自己曾在實務上累積的經驗，真正用來幫助當事人，轉任律師，是為了用「另一種方式，持續守護正義」，持續為民眾權益發聲。

未來3人所組事務所取名為「萬嘉」，意旨「福澤萬嘉、嘉惠眾人」，以詐欺為例，從偵查、起訴到民事求償乃至數位資產分析，提供專業對應。

