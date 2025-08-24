為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    加國男「電鍋秘術」鈔票1張變3張 落網畫面曝光

    警方逮捕加國男。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕加國男。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/24 10:33

    〔記者王冠仁／台北報導〕一名加拿大籍男子在台隨機向一名台籍男子搭訕，謊稱有「秘術」，把鈔票用電鍋煮過之後可以1張變3張，甚至還到府「表演」。台男見後深信不疑，拿出110萬元要投資，但事後越想越怪，於是報警；警方要他假裝再「加碼」15萬元，將加國男約出來，趁機逮人。加國男因為這起超扯的詐騙案，近期被判刑6個月，得易科罰金，而如今他落網被逮的畫面也曝光。

    根據判決，這起案件發生在今年1月8日，當天加國男在台北捷運中山站外，隨機向一名台籍男子搭訕，謊稱自己有「獨門秘術」，可以「洗錢」致富。3天後，加國男還前往台男的位於台北市大同區住處，上門親自操作。

    當時加國男拿出一張千元鈔票，夾在兩張白紙之間，再加入不明粉末、藥水，泡入熱水再拿鋁箔紙包覆後，壓在電鍋下方；不久後，他再拿出鋁箔，丟進水裡清洗，沒想到居然真的出現3張千元鈔票。台男親眼見證「奇蹟」，嚇得說不出話，深信不疑。

    加國男鼓吹台男投資，聲稱可以獲利一倍，台男自以為遇上「貴人」，花了5天籌錢，再相約碰面拿了110萬元給加國男。不過，台男事後越想越怪，忐忑不安，於是前往住家附近派出所報警求助。

    警方一聽，發現這是詐騙手法，要台男將計就計，謊稱又籌到15萬元想要「加碼」，在1月17日時兩人相約碰面，警方趁機逮人，並在加國男住處查獲他先前騙來的110萬元。

    據悉，加國男落網後打出悲情牌，聲稱自己國小沒有畢業，目前在工廠做工，還要飼養2名未成年子女。但由於台男指證歷歷，警方最後將他依詐欺罪嫌送辦，他事後被士林地檢署起訴，士林地院近期依詐欺取財罪判他6個月徒刑，可以科罰金，刑滿後驅逐出境。

