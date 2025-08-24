騎士闖紅燈人車360度翻滾5圈過路口 害人摔車受傷下場慘了

吳男摔車受傷跌坐地上。（民眾提供）

2025/08/24 10:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名陳姓男子騎車行經楠梓區世運大道、左楠路口闖紅燈，發現對向車流通過路口緊急煞車，陳男人車向前360度翻滾5圈通過路口，還波及吳男摔車受傷，陳男命大僅多處擦挫傷，鎖骨盆骨骨裂要開刀；車禍影片網路流傳，網友驚呼無敵風火輪！警方呼籲民眾遵守交通規則，違規闖紅燈可開罰1800元至5400元。

警方調查，陳姓男子（18歲）昨天上午7時許，騎機車沿著楠梓區左楠路南向北直行，行經楠梓區世運大道、左楠路口之際，竟無視路口號誌紅燈，仍騎車向前衝，適逢對向車流通過路口，陳男緊急煞車，人車向前360度翻滾5圈，先撞倒對向剛從待轉區起步東往西直行吳姓男子（46歲）後輪，造成吳男摔車「犁田」受傷。

機車持續向前翻滾過路口，連對向人車也看傻眼，紛紛停車不敢前進，以免遭受波及，陳男則跌落對向人車前方，與對向人車對視，場面一度尷尬，所幸陳男沒有生命危險，大家見他緩慢起身後，對向車流才通過路口；警消協助2人送醫，陳男命大僅多處擦挫傷，鎖骨盆骨骨裂要開刀，吳男則手腳擦挫傷，沒有生命危險。

警方對陳男及吳男實施酒測，2人均無飲酒情事，警方初步認定車禍肇事原因為陳男未遵守號誌闖紅燈所致，詳細肇事責任將由交通大隊進一步判定。楠梓警方呼籲民眾行車應遵守號誌指示通行或轉彎，闖紅燈者將依道路交通管理處罰條例53條1項處1800元至5400元罰鍰，並記違規點數三點。

車禍影片今網路流傳，網友驚呼無敵風火輪，感嘆是神乎奇技，還有網友虧陳男是魅力煞不住，也有網友說紅燈這麼久還敢衝，勇氣可嘉！

車禍現場。（民眾提供）

車禍現場。（民眾提供）

