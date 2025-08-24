高雄2男女站斑馬線停等遭機車衝撞！3人送醫

一對男女站在斑馬線上準備過馬路，遭機車撞擊噴飛。（民眾提供）

2025/08/24 10:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山二路今（24）日凌晨發生機車撞斑馬線2行人車禍，造成林姓機車騎士及斑馬線上李男、郭女受傷送醫，李男意識模糊進加護病房急救，警方正釐清車禍原因。

前鎮分局復興派出所於凌晨1時許獲報交通事故，員警立即趕赴現場管制處理，避免二次事故發生。

經了解，9月即將上大學的19歲林男，騎乘機車沿中山二路南往北直行，至新光路口碰撞停等於中山二路行人穿越道上的行人26歲李男與郭女，林男人車倒地，李男及郭女遭撞翻倒地。

林男多處挫傷送醫救治，暫無生命危險；行人李男頭部受傷意識模糊，送醫急救；行人郭女多處挫傷送醫救治，暫無生命危險。

根據監視器畫面顯示，李男與友人郭女站在斑馬線上，等待燈號準備過馬路，當時有2部機車發現他們閃過，但林男直接撞上2人，釀成這起車禍。

騎士林男酒測值為0，警方初步研為機車騎士未注意車前狀況、行人紅燈立於斑馬線上致肇事，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

高雄市發生斑馬線行人遭撞車禍。（民眾提供）

高雄市發生3傷車禍。（民眾提供）

