為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄2男女站斑馬線停等遭機車衝撞！3人送醫

    一對男女站在斑馬線上準備過馬路，遭機車撞擊噴飛。（民眾提供）

    一對男女站在斑馬線上準備過馬路，遭機車撞擊噴飛。（民眾提供）

    2025/08/24 10:02

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山二路今（24）日凌晨發生機車撞斑馬線2行人車禍，造成林姓機車騎士及斑馬線上李男、郭女受傷送醫，李男意識模糊進加護病房急救，警方正釐清車禍原因。

    前鎮分局復興派出所於凌晨1時許獲報交通事故，員警立即趕赴現場管制處理，避免二次事故發生。

    經了解，9月即將上大學的19歲林男，騎乘機車沿中山二路南往北直行，至新光路口碰撞停等於中山二路行人穿越道上的行人26歲李男與郭女，林男人車倒地，李男及郭女遭撞翻倒地。

    林男多處挫傷送醫救治，暫無生命危險；行人李男頭部受傷意識模糊，送醫急救；行人郭女多處挫傷送醫救治，暫無生命危險。

    根據監視器畫面顯示，李男與友人郭女站在斑馬線上，等待燈號準備過馬路，當時有2部機車發現他們閃過，但林男直接撞上2人，釀成這起車禍。

    騎士林男酒測值為0，警方初步研為機車騎士未注意車前狀況、行人紅燈立於斑馬線上致肇事，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

    高雄市發生斑馬線行人遭撞車禍。（民眾提供）

    高雄市發生斑馬線行人遭撞車禍。（民眾提供）

    高雄市發生3傷車禍。（民眾提供）

    高雄市發生3傷車禍。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播