    首頁　>　社會

    行車糾紛乘客竟拿斧頭下車理論 警方通知到案並開罰

    石岡發生一起行車糾紛，轎車上的男乘客竟拿斧頭下車理論。（擷取自社會事新聞影音）

    石岡發生一起行車糾紛，轎車上的男乘客竟拿斧頭下車理論。（擷取自社會事新聞影音）

    2025/08/24 09:53

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市石岡區發生一起行車糾紛，轎車上的男乘客竟拿出斧頭嚇人，畫面被後車行車記錄器拍下PO網， 東勢警分局表示，已通知男子到案說明，將依恐嚇、妨害自由罪法辦；另轎車駕駛車停路中讓乘客下車拿斧頭恐嚇別人，警方則將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

    「社會事新聞影音」社群上傳一段影片，石岡區明德路一輛轎車與小貨車發生糾紛，轎車上的男乘客下車時竟拿著一把斧頭，後方車輛駕駛嚇到繞道開離；拿斧頭男子隨即也搭車離開。

    東勢警分局表示，該案發生在本月22日於石岡區明德路，一輛白色轎車與藍色小貨車疑似因行車糾紛發生爭執，轎車違規暫停於快車道，副駕駛座一名男子持斧頭下車與小貨車駕駛理論，過程遭民眾行車紀錄器拍下上傳網路。

    東勢警分局今天表示，已通知轎車副駕駛座男子到案說明，全案將依涉嫌恐嚇罪、妨害自由等罪查處偵辦；如有違反違反道路交通管理處罰條例第43條1項4款，非遇突發狀況在路中暫停危險駕駛及第55條1項1款違規臨時停車等違規行為，則依相關規定處置開罰。

