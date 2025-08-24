為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    以為投票日警察忙顧票大膽領錢 台中警圍捕擒獲3詐欺車手

    昨天是投票日，詐騙集團以為警方忙著投票維安大膽出面領錢，警方一舉查獲3名車手送辦。（記者陳建志翻攝）

    昨天是投票日，詐騙集團以為警方忙著投票維安大膽出面領錢，警方一舉查獲3名車手送辦。（記者陳建志翻攝）

    2025/08/24 09:39

    〔記者陳建志／台中報導〕昨天是公投暨罷免案投票日，員警投入執行各投開票所安全維護，詐騙集團利用警方忙著顧票大膽指揮車手出動提款，台中市警局烏日分局偵查隊長林宏霖昨天下午3點接獲線報，立即指揮線上警力進行圍捕，在梧棲區成功截獲犯嫌的車子，逮獲陳姓（26歲）、劉姓（20歲）及高姓（32歲）3名車手，查扣金融卡26張、剛提領的現金金14萬5900元，依詐欺罪嫌移送法辦。

    昨天是公投暨罷免案投票日，詐騙集團以為警方在公投暨罷免案投票日將重心放在選舉維安，警力部署會有漏洞，大膽指派3名車手駕駛黑色轎車，從彰化一路北上到龍井沿路領錢。

    因詐欺車手所搭的車子之前已遭警方鎖定，昨天下午3點多，烏日分局偵查隊長林宏霖發現該輛車出現在龍井轄區，立刻調派附近派出所警力進行搜尋、圍捕，果然在梧棲區發現該輛車停靠在路邊，立刻用巡邏車擋住去路喝令下車。

    在車上查獲陳姓（26歲）、劉姓（20歲）及高姓（32歲）3名男子坦承是車手，並在車上查扣金融卡26張、手機4支、筆記型電腦2台，以及現金14萬5900元、提款明細等證物。

    3人落網後坦承，因昨天是投票日想說警方都在忙選舉，不像平常常有員警會顧超商、巡邏，出面領錢會比較安全，沒想到還是被捕，警方訊後依詐欺罪嫌將3人移送法辦，並向上溯源追查幕後的詐騙集團。

    昨天是投票日，詐騙集團以為警方忙著投票維安大膽出面領錢，警方一舉查獲3名車手，查扣金融卡、現金等證物。（記者陳建志翻攝）

    昨天是投票日，詐騙集團以為警方忙著投票維安大膽出面領錢，警方一舉查獲3名車手，查扣金融卡、現金等證物。（記者陳建志翻攝）

