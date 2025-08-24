請鬼拿藥單！台中熟女信「債務整合」先噴8萬 再領50萬險飛了

經行員與員警勸阻，陳女才打消提領念頭保住積蓄。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中陳姓女子因債務壓力沉重，誤信詐騙集團假冒的「債務整合公司」，落入「請鬼拿藥單」陷阱，她先依指示刷卡繳交8萬多元所謂「利息費用」，之後又被要求提領50萬現金充當「保證金」，幸銀行行員察覺有異，立即通報警方到場，及時阻止這場精心設計的詐騙，保住陳女辛苦積蓄。

第二分局今天說明這起阻詐案件表示，20日接獲銀行行員通報，指40歲陳姓女客戶疑似遭到詐騙，立人所巡佐洪啟洲與警員戴自成趕赴現場，發現陳女本月初便接獲詐騙電話，對方謊稱能協助「債務整合、降低還款壓力」，但要求她先支付利息，接著再拿出大筆保證金。

由於債務纏身，陳女一時信以為真，先刷卡支付8萬餘元，隨後依照指示當天前往銀行欲提領50萬多元現金準備交付，幸好在辦理提款時，行員主動關懷詢問，陳女才透露取款用途，行員直覺有異，立即聯繫警方，員警到場了解後，確認是典型的「假債務整合、真詐財」手法，成功勸阻陳女，避免她財產兩頭空。

事後，陳女對行員與警方即時協助表達萬分感謝，坦言因債務壓力太大，才會一時被話術迷惑，差點把多年積蓄拱手送人。

第二分局長鍾承志提醒，詐騙集團常假借「代辦貸款」「債務整合」等名義，誘騙被害人繳交「手續費、利息或保證金」，這些要求就是詐騙警訊，民眾千萬不要輕信，更不要提前付款或提供個資，若有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或洽詢轄區派出所，守護自身財產安全。

陳女到銀行欲提領50多萬元，行員察覺有異通報警方。（警方提供）

