飯店少東設局連環詐 服飾店老闆娘痛失700萬

2025/08/24 09:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某大飯店楊姓少東向服飾店老闆娘借錢後，陸續虛構投資標的謊稱可賺取收益，又騙她將投資獲利拿去買車，實際上卻都被他挪去還賭債，還假借父親身分持續向老闆娘騙錢，被害女遭詐700萬才知上當，新竹地院依詐欺等罪將楊男判刑3年半，犯罪所得700萬元沒收，民事庭再判楊男需如數賠償。

法官調查，楊男於109年2月間前往新竹市某服飾店修改衣服，因而結識林姓老闆娘，聲稱其父親係某國際大飯店負責人，使林女認為他有充分資力背景，因而陸續借款給楊。楊男因已積欠多筆債務而尚未清償完畢，明知自己實際無進行網購公司投資，而於109年6月間出示某網購公司臉書專頁，並向林女佯稱某網購公司可供投資，並於每季會有分紅，分紅入帳後再與其拆帳等語，致林女被騙40萬元。

事後楊男佯稱已自新竹香山大庄部分金主集資部分金額，並交由花蓮暱稱為「哥哥」之人代為集資炒股，誘使林女誤信投資將可分潤，而於店裡交付150萬元現金給楊男。

楊男因積欠賭債，向林女佯稱因先前代為投資股票集資炒股，已可分得250萬元等語，林女表明欲退出獲利了結，楊男提議將獲利拿去購車，佯稱有車行的朋友，跟他買車較便宜，結果林女又匯款376.5萬元，都被楊男拿去還賭債。

楊男因前後向林女借款及藉稱有投資管道而施詐金額，合計數百萬元，為應付林女催討款項，詐稱款項均有請台中「楊男」簽發本票，若要兌現，必須先行匯款等語，致林女又匯出236萬元。

楊男冒用其父親身分，與林女加line後，詐稱已經準備2000萬元要還給她，但銀行經理需要紅包，請她代為準備紅包8萬元，事後林女發覺有異而未能繼續得逞。

法官審酌被告竟不思以正當方式賺取金錢，利用告訴人對己之信任，分別以虛構投資標的可賺取收益、代為購車、虛構他人身分之方式，向告訴人分別詐取款項，漠視法紀且不尊重他人財產權，所為應予譴責，且審理中猶飾詞卸責，未見一絲反省之意，犯後態度不佳，最後依詐欺取財罪、行使偽造有價證券罪判刑3年6月，犯罪所得700萬元沒收。此外，新竹地院民事庭再判楊男需如數賠償被害人損失共700萬元。

