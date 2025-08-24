辦夏令營驚傳油鍋翻倒燙傷學童 中原大學：難辭其咎、深感歉意

中原大學廚藝夏令營給孩子用不安全的刀具，毫無防範設施就給孩子用油鍋，引起家長質疑。（翻攝自中原大學推廣教育處網站）

2025/08/24 08:59

〔記者楊心慧／台北報導〕8歲孩童小乖參加中原大學推廣教育處舉辦的國小夏令營，卻不幸被整鍋滾燙熱油燙傷，遭質疑隱匿傷勢、延誤送醫，監視器還故障，中原大學表示，本校難辭其咎、為造成意外深感歉意，推廣教育處已立即檢討，並修正教學內容，取消由學童操作油鍋等項目，全面導入安全刀具、加強現場人力配置，確保學童在安全的環境中學習。

中原大學受訪坦言疏失，強調已行初步調查，確有疏失，並為造成意外深感歉意，承諾後續醫療相關費用全數負擔，願意支付合理賠償金，未來將持續審慎檢討並落實改善機制，並虛心接受教育部指導與監督，確保推廣教育課程安全與品質。

中原大學說，將以此為鑑，強化人員與內部管理流程，不讓類似事件再度發生，致力為所有孩童提供更完善及安全的學習環境；事發當日已立即調整後續教學內容，並全面取消學員油炸的實作練習，改由老師示範教學，本案授課老師於8月份起已不再續聘，8月份的兒童廚藝課程取消油炸課程，未來類似課程將全程由老師操作。

至於保險不理賠，中原大學指出，該營隊依規定投保「公共意外責任險」，事發後保險公司回覆，理賠範圍僅限於因場地因素所致的事故，現行保險制度不適用餐飲類營隊個人傷害險，為補強保障，已針對廚藝教室承保、提高保額，主動通知後續參加此類課程的家長保險保障範圍。

針對監視器故障，中原大學表示，廚藝教室因早期廚具常遺失，推廣處曾裝監視器防範，但後續未再發生遺失事件，加上教師反映著作權與隱私疑慮，未再查核監視器是否正常運作，直到意外發生後，才發現監視器自去年12月故障，無法提供影像，目前設備已修復，並建立定期巡檢機制，以避免再度發生。

