為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄6旬婦人網戀暈船 匯款被阻夢醒了

    高雄婦網戀誤信真愛，竟是遇詐險匯款3萬元。（民眾提供）

    高雄婦網戀誤信真愛，竟是遇詐險匯款3萬元。（民眾提供）

    2025/08/24 09:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄68歲蘇姓女子以為網路遇上真愛，沒想到竟是遇到詐騙集團，不明男子網路追求使其動心，再誆稱其父因心肌梗塞急需手術，總費用28萬元，尚缺3萬元醫藥費，蘇女不疑有他前往銀行匯款，鹽埕警方苦勸才讓她醒悟，保住3萬元。

    鹽埕警分局今（24）日指出，七賢路派出所巡佐呂智源、警員黃裕霖於前日接獲報案，指稱鹽埕區五福四路銀行有民眾疑似遭詐騙，警方隨即趕往現場了解，見行員已試圖向蘇女溝通、攔阻匯款。

    據了解，蘇姓女子（68歲）於10個月前透過網路交友結識暱稱「逆風而上」的男子，對方平日頻頻噓寒問暖，進而展開熱絡互動。

    幾天前男子謊稱父親因心肌梗塞急需手術，總費用28萬元，但尚缺3萬元醫藥費，拜託蘇女匯款至男子表哥帳戶。

    蘇女深信不疑，前往銀行匯款，行員察覺有異並通報警方，員警到場後耐心勸說，蘇女才驚覺陷入詐騙陷阱，當場打消匯款念頭，避免財產損失。

    鹽埕警分局表示，詐騙集團常利用民眾孤單、渴望關懷的心態，以網路交友為名進行詐騙，提醒一旦涉及金錢往來務必提高警覺，若有疑慮，請撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所求證。

    高雄婦網戀誤信真愛，詐團話術稱父親手術缺錢，原來遇詐險匯款3萬元。（民眾提供）

    高雄婦網戀誤信真愛，詐團話術稱父親手術缺錢，原來遇詐險匯款3萬元。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播