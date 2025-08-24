高雄6旬婦人網戀暈船 匯款被阻夢醒了

高雄婦網戀誤信真愛，竟是遇詐險匯款3萬元。（民眾提供）

2025/08/24 09:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄68歲蘇姓女子以為網路遇上真愛，沒想到竟是遇到詐騙集團，不明男子網路追求使其動心，再誆稱其父因心肌梗塞急需手術，總費用28萬元，尚缺3萬元醫藥費，蘇女不疑有他前往銀行匯款，鹽埕警方苦勸才讓她醒悟，保住3萬元。

鹽埕警分局今（24）日指出，七賢路派出所巡佐呂智源、警員黃裕霖於前日接獲報案，指稱鹽埕區五福四路銀行有民眾疑似遭詐騙，警方隨即趕往現場了解，見行員已試圖向蘇女溝通、攔阻匯款。

請繼續往下閱讀...

據了解，蘇姓女子（68歲）於10個月前透過網路交友結識暱稱「逆風而上」的男子，對方平日頻頻噓寒問暖，進而展開熱絡互動。

幾天前男子謊稱父親因心肌梗塞急需手術，總費用28萬元，但尚缺3萬元醫藥費，拜託蘇女匯款至男子表哥帳戶。

蘇女深信不疑，前往銀行匯款，行員察覺有異並通報警方，員警到場後耐心勸說，蘇女才驚覺陷入詐騙陷阱，當場打消匯款念頭，避免財產損失。

鹽埕警分局表示，詐騙集團常利用民眾孤單、渴望關懷的心態，以網路交友為名進行詐騙，提醒一旦涉及金錢往來務必提高警覺，若有疑慮，請撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所求證。

高雄婦網戀誤信真愛，詐團話術稱父親手術缺錢，原來遇詐險匯款3萬元。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法