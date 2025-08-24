國道飆147公里罰1萬2 女駕駛辯儀器不準被法官打臉

苗栗林姓女子國道飆速147公里遭拍照舉發，不服打行政訴訟主張撤銷罰單，遭台中高等行政法院打臉駁回。（記者陳建志攝）

2025/08/24 09:20

〔記者陳建志／台中報導〕苗栗林姓女子去年4月凌晨駕駛自小客車行經國道1號，飆速高達147公里遭測速照相機拍照取締，林女被罰1萬2千元、吊扣牌照6個月，不服提起行政訴訟，質疑舉發照片和自己手機差2分鐘，儀器有瑕疵，且沒看到員警在場執法，主張撤銷罰單，台中高等行政法院法官認為，該雷達測速照相機經檢驗合格且在有效期內，警52標誌設置也符合規定，判決駁回。

判決指出，苗栗林姓女子去年4月11日凌晨駕駛自小客車，行經國道1號北向64.8公里處，因時速高達147公里，超過規定最高時速限制（100公里）達每小時47公里，因有「行車速度超過規定最高時速逾40公里至60公里以內」的違規，經測照後員警逕行舉發，處1萬2000元罰鍰，並吊扣牌照6個月，林女不服提起行政訴訟。

林女主張，當時未看見有員警在該路段執行勤務，有隱藏性執法之嫌，且舉發照片所顯示時間與自己手機誤差2分鐘，質疑測速儀器應有瑕疵，聲明原處分撤銷。

台中高等行政法院法官認為，林女行經該路段車速高達時速147公里經雷達測速儀拍照舉發，該雷達測速儀在2023年10月5日經財團法人工業技術研究院檢定合格，有效期限至2024年10月31日止，且在測速照相機前方460公尺設有牌面清晰、未遭遮蔽的警52標誌，本件警52標誌設置、測速儀器及測照距離均屬合法，林女主張測速儀器有瑕疵不可採。

且依處罰條例第7條之2第1項第7款、第2項第9款規定，如員警依科學儀器採證取得足資證明構成違規行為的證據資料，即可逕行舉發，至於員警是否以公然方式或民眾知悉的情形下取證，並非法之所問，判決駁回、可上訴。

