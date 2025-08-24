獨家》8歲童參加夏令營嚴重燙傷！家長淚訴延誤送醫、監視器故障

小乖手、背部、腹部多處燙傷，其中手的部分更是二級燙傷。（家長提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕中原大學推廣教育處舉辦國小夏令營，未料參加的8歲孩童「小乖」不幸被整鍋滾燙熱油潑灑燙傷，家長控訴，校方第一時間竟是隱匿傷勢、延誤送醫，並一再隱瞞卸責，甚至校方投保的公共意外險不理賠，要調閱監視器卻故障，她希望以此例，呼籲學校及教育部正視漏洞、徹底檢討，未來別再發生憾事。

小乖參加中原大學推廣教育處今年7月21日至22日為期兩天的「餐飲台式料理小達⼈」課程，上課時數13小時，優惠價3060元，包含保險、教學費、材料費。

未料，小乖在7月21日課程中，遭女同學不慎打翻鍋內熱油，造成嚴重燙傷；小乖母親表示，當天學校助理來電僅說「孩子還好，我們有沖水」，讓她誤以為傷勢不嚴重，還準備買藥處理；二次致電給校方，對方依舊回覆：「孩子還好。」

小乖母親說，開車到學校途中又接到電話，對方坦言：「在想要不要叫救護車」，她震驚反問：「怎會嚴重到要救護車？不是說孩子還好嗎？」這時學校才坦承，孩子是被打翻的整鍋油潑在身上，她要求立刻送醫。

小乖母親質疑，校方第一時間未告知真實狀況、延誤送醫，事後稱孩子「泡水看起來不嚴重」，才沒立刻送醫，最後竟改口稱五分鐘內就立刻送醫，根本就是在說謊卸責。

另外，小乖母親詢問校方保險理賠，校方竟說保險僅賠跌倒等傷害，油鍋打翻燙傷不賠，令她質疑若學校有投保，為何如此嚴重的事故，不主動協助啟動保險理賠？還要主動詢問，才發現根本沒辦法理賠。

更離譜的是，事發當下，校方詢問家長是否要看監視器，但她只想先處理孩子傷口，事後要求看監視器時，校方竟稱監視器從去年12月起即已故障、無法提供，一所知名大學竟容許廚藝教室監視器壞超過半年，完全枉顧安全管理。

小乖母親事後調查更發現，營隊上課時，助教在現場看YouTube、唱歌跳舞，老師在學生操作油鍋的關鍵時刻，並未站在孩子們身邊指導與保護，疏忽與怠職，完全背離營隊「教學與安全並重」的基本要求。

小乖母親強調，她原本只是希望能知道事發真相、查證事實，校方能全面檢討疏失並補強漏洞、避免其他孩子受害，但後續校方卻隱瞞事實，不斷推諉，造成孩子二次傷害，她要求校方應正視責任，檢討人員配置、油鍋安全、刀具使用及保險處理等制度，並還給家屬真相。

小乖手、背部、腹部多處燙傷，其中手的部分更是二級燙傷。（家長提供）

