兒童夏令營淪三不管地帶 陳培瑜促立法補漏洞、建立專責監管

立委陳培瑜認為，兒童夏令營長期處於「三不管地帶」，呼籲主管機關建立完整法規，並推動「兒少工作證制度」，避免悲劇再度發生。（資料照）

2025/08/24 09:03

〔記者楊心慧／台北報導〕中原大學推廣教育處舉辦的國小夏令營驚傳油鍋燙傷8歲學童事件，立委陳培瑜認為，許多學校為便宜行事，僅投保最基本的公共意外險，出事後發現竟不理賠，學校對於急救處理也明顯不足，顯示安全規劃與專業配置皆有重大漏洞，且兒童夏令營長期處於「三不管地帶」，呼籲主管機關建立完整法規，並推動「兒少工作證制度」，避免悲劇再度發生。

陳培瑜受訪表示，廚藝夏令營會用到油鍋、刀具等高風險器材，保險設計上應針對寫清楚可能風險，但很多主辦單位為省錢，只買最基本的公共意外責任險，理賠範圍多半只限跌倒、擦傷等常見意外，但涉及熱油、高危險性，卻沒納入保險範圍，就是便宜行事。

陳培瑜認為，若是特殊營隊，學校應要有醫護資源即時支援，或是配置專業的老師或人員；舉例來說，足球營會有教練懂基本運動傷害處理，烹飪營的老師也應具備油燙傷的專業知識，不該放任助教、或現場大哥哥、大姊姊用「沖水」的方式處理，卻沒意識到其實不合格？

陳培瑜認為，未來在合理範圍內，凡是與孩子相關的營隊，都應提供錄影保存並報備，否則現場專業不足、突發狀況多，後續要追責就很困難，不利於當事人。

「兒童夏令營其實長期處在『三不管地帶』！」陳培瑜說，教育部可能會說暑期活動不屬業務範圍；相較之下，補習班、安親班的暑假班至少還能追到主管機關，但大學辦的營隊，主管機關到底是誰？孩子出事誰負責？如果要讓大學辦營隊，就應有相關法規規範。

陳培瑜指出，她及立委范雲、人本教育基金會已推動「兒少工作證制度」兩年，在很多國家，只要人員每年有一定時數要和兒童、青少年工作，就必須要有工作證才能持續任職，可惜的是台灣目前沒有，希望台灣能有更全面的監督與管理。

