為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑救援起糾紛！新北市動保處委外醫師助理 控遭堵車恐嚇

    蘇男在動保處外拿出棍棒與吳男起爭執，隔兩天後，就發生圍車堵人事件。（記者吳昇儒翻攝）

    蘇男在動保處外拿出棍棒與吳男起爭執，隔兩天後，就發生圍車堵人事件。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/08/24 08:52

    〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕新北市動物保護防疫處一名委外醫療廠商的吳姓醫師助理與另名委外包商蘇姓員工，疑因兩人對動物的救治看法不同，蘇男竟於本月11日，持棍棒對吳男嗆聲。兩日後，蘇男又找人包圍吳男，幸警方及時抵達，未釀成大禍。警方雖將蘇男等人送辦，但他仍多次在動保機構出現。吳男質疑動保處對此事並無作為，上個班都得膽顫心驚，感到非常無奈。

    吳男表示，近期因一起轄區貓咪救援案件與蘇男有爭執，疑因自己有救到受傷的貓咪，而負責救援的蘇男卻沒救到，對方才心生怨念。11日晚間，蘇男跑到動保處大門咆哮，等醫師們離開時，他就手持棍棒與同公司的員工，跑到車輛旁辱罵自己。因擔心自身安全，隔天到派出所對其提出恐嚇、強制等罪，結果當晚竟接到恐嚇電話。

    13日準備離開動保處時，突然被7人堵在停車場門口，還狂敲打車窗，要自己下車，車內人員都受到驚嚇，所幸撥打110後，員警迅速到場協助。

    當時有獸醫師聽見蘇男正與他人通電話，表示自己（吳男）還在動保處，要他們快一點；警方查證後，認定蘇男也有涉案，一併將他帶回偵辦。

    吳男說，動保處雖要求蘇男暫時不能到處內工作，但同事卻發現，他還出現在動物之家督導，且近日還有車輛尾隨自己，人身安全受到威脅，現已請求身心科、警方協助。

    蘇男則稱，因看到很多犬、貓經過吳男等人救治後，並未獲得妥善照顧，才頻與對方起衝突；案發當天是因吳男未依規定登記，才會拿警棍要他「有事直接喬一喬」；隔天吃飯時曾將此事告訴親友，可能是幫自己出口氣，才會發生後面圍堵的事情，當下自己並不知情。

    警方調查，雙方因發生衝突，吳男12日就已對蘇男提出恐嚇、強制等告訴，沒想到13日又發生找人堵車的情形，該案當場就以妨害秩序、恐嚇、強制等罪移送法辦。

    新北市動保處指出，該案屬於兩委外廠商員工間的糾紛，現已進入司法調查，若確認廠商有違規情形，將依合約相關規定懲處；另已請蘇姓員工暫時停止職務，並無置之不理的情形。

    警方接獲報案後，迅速趕抵現場，避免雙方衝突。（記者吳昇儒翻攝）

    警方接獲報案後，迅速趕抵現場，避免雙方衝突。（記者吳昇儒翻攝）

    蘇男的親友前往動保處外的停車場，堵住吳男的車輛，還敲打車窗，要他下車。（記者吳昇儒翻攝）

    蘇男的親友前往動保處外的停車場，堵住吳男的車輛，還敲打車窗，要他下車。（記者吳昇儒翻攝）

    吳男要離開動保處時，竟遭人堵在路口。（記者吳昇儒翻攝）

    吳男要離開動保處時，竟遭人堵在路口。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播