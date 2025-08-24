為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    搶銀樓近40萬項鍊還撞傷老闆 26歲男下場出爐

    林姓年輕男子搶了價值近40萬元金項鍊後奪門而出，白髮老闆後來追出還被他衝撞跌倒。（資料照）

    林姓年輕男子搶了價值近40萬元金項鍊後奪門而出，白髮老闆後來追出還被他衝撞跌倒。（資料照）

    2025/08/24 08:16

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投26歲林姓男子疑因積欠賭債，到南投市某銀樓假買金飾真搶奪，趁72歲陳姓銀樓老闆疏於注意，搶走1條值近40萬元金項鍊逃逸，還騎機車撞追出的老闆後，火速赴台中銀樓填假資料換現金和2只金戒指，南投地院將他依搶奪罪判刑10月、偽造私文書判刑3月。

    林姓男子今年5月下旬，相中南投市區1家銀樓，向72歲銀樓老闆聲稱要買金項鍊，當時店內還有其他客人，老闆分身招呼，依林男要求拿出1條3兩多、價值近40萬元的金項鍊，林男隨即搶走金項鍊奪門而出，騎機車要逃走時，衝撞阻擋他的銀樓老闆，造成老闆跌倒手腳擦挫傷。

    林男搶到沉甸甸的金項鍊後，請朋友載他去台中1家深夜還開著的銀樓，用金項鍊跟店員換現金22萬4600元，以及折換2只重0.55錢、2.01錢的金戒指，總價值32萬元，等於降價折換，店員讓他填鑽石貴賓卡集點表，他怕身分曝光填假資料，回家前就跟朋友花5000元吃喝，凌晨回家呼呼大睡中，被警方上門逮捕。

    南投地院法官審酌，陳男以前就有搶奪前科，今年再次搶銀樓金項鍊，搶奪罪加重其刑，判處有期徒刑10個月，填寫假資料觸犯偽造私文書罪，判刑3個月。

