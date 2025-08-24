曾讓兩議長踢鐵板 台南知名檢察官退休轉任律師

台南地檢署檢察官陳鋕銘（中）退休後轉任律師執業。（民眾提供）

2025/08/24 06:16

〔記者王捷／台南報導〕昔日嫉惡如仇的傳奇台南檢察官陳鋕銘，曾讓兩名貪污議長踢鐵板、流亡海外，這個月他退休轉任律師，隨即投入台南風神廟保護與禁止海上賽鴿的公益官司，談到現今政治環境的利益交換，他提醒年輕的司法後輩，這是地方常態，但不能成為主流。

陳鋕銘是台南北區人，台灣大學法律系畢業，長年服務於台南地檢署。2011年，南檢的黑金組還沒解散，他主導偵辦地方黑金，包含前台南縣議長吳健保、市議長黃郁文，讓外界見識他對抗權貴的剽悍，也因此得罪不少人，至今黃郁文仍流亡海外。

陳鋕銘說，即使無法付出司法代價，不代表沒有因果報應，他在檢察官的生涯，印象最深刻的不是政治人物、大黑道，而是耗費五年才破案的無名女浮屍「阿美」。

陳鋕銘說，30多年前監視器沒這麼多，女浮屍「阿美」的頭部外傷讓他懷疑是殺人案，因阿美身材嬌小，一開始還以為是中輟生，但一直無法釐清身份，最後找了乩童、燒了香，同事還有幾次被附身，都沒有得到線索，直到阿美的父親5年後報案失蹤，才讓阿美身分曝光。

原來，阿美不滿父親反對跟男友交往，跟著男友離家，疑似遭男友砸破頭棄屍，雖然各項證據指向男友，但最後阿美的男友仍未伏法，因為男友已經發瘋，他每天寫字，聲稱阿美每晚都來夢裡找他。

陳鋕銘退休後與自己的好友兼前同事，退休的陳德芳檢事官開設「映德法律事務所」，目前專注保護風神廟、禁止海外賽鴿的公益案件。對於外來勢力以金錢利益交換干預政治，陳鋕銘嘆稱早已是地方常態，但不能成為主流。他走過數十年的司法歲月，角色雖然轉換，但對正義的堅持始終如一。

陳鋕銘退休後與自己的好友兼前同事開設法律事務所，目前專注保護風神廟、禁止海外賽鴿的公益案件。（記者王捷攝）

