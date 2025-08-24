男無照機車雙載疑闖紅燈肇禍 後座女腦死家屬悲慟器捐

蘇姓男子騎車載邱女返家途中，撞上余姓男子開的計程車，機車幾乎全毀，事故現場血跡斑斑。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/24 00:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕1名20歲邱姓女子前天（22日）搭蘇姓男子機車返家途中，與計程車發生嚴重碰撞，由於衝撞力道大，邱女頭部受創嚴重，急救1天後，家屬決定捐出她的器官，經基隆長庚醫院昨（23日）晚判定腦死後，醫護人員深夜緊急進行手術、摘除她的肝臟與眼角膜；邱女捐出的器官幫助至少2人重生，遺愛人間。

據指出，院方於昨晚9點39分第二度判定邱女腦死後，啟動器捐程序，報請檢察官李國瑋會同法醫到場後，晚間11點半，進行手術摘除邱女肝臟與眼角膜。

警方調查，邱姓女子前天清晨6時許，搭19歲蘇姓男子的機車返回住處，蘇男沿基隆市七堵區明德二路往新北市汐止區方向，在明德二路、工東街口，與由工東街左轉往明德二路的計程車發生碰撞；由於衝撞力道大，蘇男、邱女雙雙噴飛，其中邱女被拋飛20多公尺遠，頭部重創，事故地點留有大量血跡；蘇男傷勢較輕，見機車幾乎全毀，未協助邱女就醫肇事逃逸，直至下午5點40分才向基隆市警三分局百福派出所投案，警方測得他酒測值為0。

事故後，58歲余姓運將趕緊報警，協助頭破血流的邱女送往基隆長庚醫院急救。警方初步調查，蘇男無機車駕照，肇事時的燈號為紅燈，余當時左轉時的號誌則為綠燈，且在左轉後，計程車左後車門才遭蘇男機車撞及。

李國瑋得知邱女急救無效後，指揮警方調閱肇事路段周邊監視器與蘇男沿途騎經路口，釐清肇事當時車速與是否有闖紅燈等違規情事，釐清肇事原因。

蘇姓男子騎車疑似闖紅燈、撞及余姓男子開的計程車，致後載邱女噴飛重傷腦死。（記者林嘉東翻攝）

