    首頁　>　社會

    吉普車隊萬大溯溪 頭部車陷急流 28歲駕駛溺斃

    南投縣消防救援人員發現孫姓駕駛的右小腿，試著要將人拉起，但孫男身體被泥沙埋沒。（南投縣消防局提供）

    2025/08/23 23:54

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕3部吉普車組的越野車隊，今日到仁愛鄉萬大溪溯溪，28歲孫姓男子開車當先鋒，但因溪流湍急陷入急流，孫男下車查看後卻失蹤，消防搜救人員尋獲時，孫男已遭泥流掩埋，經怪手協助拉出人時，孫男已死亡。

    南投縣消防局是在中午接獲求援電話，指溯溪車隊的頭部車先行探路，看到這部車陷入急流中，也看到孫姓駕駛下車查看，但一下子就發現人不見了，懷疑孫男是被沖走，也有可能被卡在某個地方。消防局調派6名警消前往搜救，同步申請中心碑分隊急流救生教官孫耀亭前往支援。救援人員下午2時多抵達事故地點，接觸到報案人。

    救援人員渡溪接近受困車輛，孫耀亭研判駕駛應該卡在駕駛側車門邊位置，在車輛周邊內外搜索後，半小時後在駕駛座外側門邊觸摸到疑似孫姓駕駛右小腿，但因孫男身軀已遭砂石埋沒，現場員警請下游處施工中的怪手幫忙，消防人員先將孫男身體以繩索固定，在怪手的協助，拉高車體後孫男遺體浮出水面，救援人員打包遺體後交由警方處理。

