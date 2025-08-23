潑長子汽油威脅點火、持刀砍妻 法官判3子女免扶養惡爸

男子潑長子汽油威脅點火、持刀砍妻，苗栗地院判3子女免扶養惡爸。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣男子阿德（化名），長年未盡養育子女之責，對妻小施暴、搞外遇，甚以潑汽油等極端手段跟家人要錢，搞得妻離子散。如今，阿德年達七旬，因身障失去工作能力且住進安置機構，他的3名已成年子女，向苗栗地院聲請免除對阿德的扶養義務，法官判准。

判決指出，阿德與妻子於1973年間結婚，婚後工作不穩，鮮少將收入拿回家，更常出入聲色場所，沉迷外遇。對妻子與子女不僅不盡扶養之責，反而以暴力相向。

子女指出，父親個性暴躁，若要不到錢便拳打腳踢。且父親不僅將外遇對象帶回家，還曾於2002年因爭執，當著家人面前拿汽油潑灑在長子身上，並威脅以香菸點燃，最後報警才倖免於難。事後，長子離家，阿德更以電話恐嚇「若不回家就要殺掉全家」，家中茶几下甚至被發現藏有刀械。

另一名女兒則憶述，年少交往、打算結婚時，遭父親持水管毒打，痛到一度昏厥，後來由夫家人出面調停才得以成婚。婚後，父親仍不斷向她要錢。

妻子在庭上證稱，婚姻期間多次遭丈夫毆打，甚至被打到腦震盪，還曾在家中被丈夫持刀砍傷，鮮血直流，由女兒急送醫院急救。整個家庭多年來飽受恐懼陰影。

法院調查認定，阿德未曾正當扶養3名子女，反而對妻兒施以嚴重身心侵害，且「情節重大」。如今雖然阿德因身障失去工作能力，僅靠安置機構生活，理應具備受扶養的權利，但若要求子女承擔扶養責任，實屬強人所難。因此，裁定3名子女無須再對父親阿德負擔扶養義務。

