「てんさい」解讀甜蜜 「菜日文」學長口灌學妹飲料賠10萬

學妹指控學長多次環抱親吻，還在火車站圓環口灌飲料，事後傳「てんさい」貼圖成攻防焦點，法院認定違反意願，判學長與父母連帶賠10萬元。（資料照）

2025/08/23 19:44

〔記者王捷／台南報導〕台南地院審理一起學長威脅學妹案，學長被控多次環抱、親吻，甚至口餵飲料，遭求償95萬。學長則提出學妹傳來「てんさい」貼圖，意指甜菜，是甜蜜暗示，但學妹稱這是指「天才」，法院最終仍認定違反意願，判學長、父母連帶賠償10萬元。

2022年8月間，學妹稱與學長外出時，在百貨廁所外走廊、公車上、漁光島及台南火車站圓環先後遭到環抱與親吻，還有一次被強迫口餵飲料，還被拍攝胸口影像。她強調全程並非自願，因而焦慮失眠，經醫師診斷急性壓力疾患，請求精神慰撫金，父親則主張身分法益受侵害，另求賠償。

學長辯稱，兩人互有好感，外出過程是約會，包含逛街、送禮與散步，飲料也是先示意後才接受，並非強迫。他更提出學妹在事發後傳訊息，寫「昨天的事我也沒有覺得怎樣了，事情過去了」，還附上一張「てんさい」貼圖，強調這是少女語氣裡的「甜菜、甜蜜」意思，證明對方並未真正受害，而學妹事後才主張在日文語境中，「てんさい」是「天才」的意思。

法院認為，學長先前在少年程序中已坦承有不當行為，民事庭才否認是卸責，難以採信，另外，就算有出去約會、互動，也不能違反對方的意願。學妹就醫紀錄足證精神受創，父親的法益同受影響，最終判決學長與父母連帶賠償8萬元與2萬元，其餘駁回。

