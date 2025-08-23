台中油漆工無照闖紅燈釀禍 曾獲總統教育獎28歲助教遇死劫

被無照駕車油漆工撞死的助教，是2016年總統教育獎得主，當年由前市長林佳龍頒獎。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/23 18:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市21歲王姓油漆工，今天上午8時許無照駕車，闖紅燈撞上停等紅燈、位於待轉區的28歲孫姓機車騎士，在學校當助教的孫男被撞飛，頭部重創死亡。孫男2016年就讀國立台中特殊教育學校，曾獲得總統教育獎，畢業後留在學校擔任助教，今天到校拿手機，卻遇到死劫。

台中市政府2016年發布新聞稿，台中7位學生獲頒總統教育獎，市長林佳龍給予肯定與表揚，孫同學克服身體的病痛（貧血）及心理的擔心與害怕，經過不斷的練習，在體育成績上表現亮眼；他連續兩年榮獲全國特殊教育學校羽球盃男子單打冠軍，還榮獲2014年全國特殊奧林匹克儲訓選手選拔賽男子五人隊制分組金牌，並赴中國廈門參加「2015兩岸殘障人士交流嘉年華特奧融合籃球賽」，榮獲第1名的殊榮。

另外，當時總統蔡英文，也曾於2016年出席「2016總統教育獎頒獎典禮」，接見勉勵孫同學等得獎人，她強調政府會提供特殊境遇家庭更全面的支持，提供特殊教育更充足的資源，鼓勵得獎人「失敗教導我們走向成功，逆境教會我們懂得堅持。關關難過，關關過」。

教育部也於2016年的得獎人介紹中，形容他是「永不放棄的豪小子」，他自幼智障、身體病弱、家境困苦，但他樂觀進取，努力不懈，任勞任怨，在父親辛苦工作回來會幫他按摩，期待能盡速工作，減輕媽媽家庭代工的經濟重擔，也曾參加台中戒治所公益演出、台中榮總安寧病房公益演出、街頭表演所得捐贈慈愛機構，多才多藝，熱心公益，精神可嘉。

王姓油漆工駕駛黑色轎車（圖中後），將停等紅燈的孫姓助教撞飛不治。（記者張瑞楨翻攝）

