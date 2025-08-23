恍神未注意號誌 台中油漆工駕車闖紅燈撞死助教 過失致死送辦

王姓油漆工駕駛黑色轎車（圖中後），幾乎沒踩煞車將停等紅燈的孫姓助教撞飛不治。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/23 17:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕車禍事故偏高的台中市，今天上午8時許又發生死亡車禍！駕駛黑色豐田廠牌轎車的21歲王姓油漆工，闖紅燈撞上等候紅燈、位於待轉區的孫姓機車騎士，在學校當助教的28歲孫姓騎士被撞飛，頭部重創死亡，肇事前幾乎沒有踩煞車的王姓油漆工說，自己一時恍神，沒有注意前方，台中市警局第六分局依過失致死罪移送台中地檢署偵辦。

警方調查指出，王男今天（23日）上午8時許，駕駛黑色豐田轎車，於西屯區台灣大道四段往沙鹿區方向行駛，行經安和路口時，追撞前方（同方向）騎機車等候紅燈的孫姓助教，該助教曾就讀啟聰學校，畢業後留在學校當助教，輔導學弟妹生活與功課。

在待轉區等候紅燈的孫姓助教當場被撞飛，頭部重傷送醫不治，撞擊前幾乎沒有踩煞車的王男，轎車又追撞等紅燈的銀色賓士車、藍色BMW轎車，兩車駕駛幸未受傷，王男酒測值為零，沒有酒駕跡象，車內亦無毒品，沒有吸毒跡象。

王男宣稱，當時一時恍神，沒注意前方號誌（紅燈）與路況（有汽機車等候紅燈）；死者家屬說，孫姓助教把手機遺忘在學校，案發前騎機車到校拿手機，返家途中遭遇不幸，警方已將王男依過失致死罪送辦。

