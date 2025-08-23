嘉市禁菸公園男子遊戲場旁吸菸 家長勸阻遭猛K毆傷

有民眾今在公園勸阻人抽菸，遭一名男子持安全帽追打成傷。（民眾提供）

2025/08/23 16:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕有民眾今上午帶小孩到嘉義市番仔溝公園遊玩，一名朱姓男子在遊樂設施旁吸菸，民眾上前勸阻，朱男惱羞成怒，徒手毆傷人，還拿安全帽追打，一旁民眾見狀報警，朱男仍作勢攻擊，警方獲報到場，依現行犯將朱男逮捕，全案依傷害罪嫌偵辦。

遭毆傷的王姓民眾表示，番仔溝公園設有兒童遊戲場，很多家長都會帶小孩到公園遊玩、休憩，是嘉義市衛生局公告禁菸的公園綠地場所，今上午他帶孩子去玩，在公園看到一名男子吸菸，上前勸說對方因小孩在旁邊玩，能不能到遠一點的地方吸菸，結果對方用手猛K、攻擊他，還拿安全帽一路追打，他因此被嚇到，還造成左眼、頭頸部都有擦挫傷。常見民眾在公園等禁菸場所抽菸，希望市衛生局等單位加強菸害防制作為，勿讓好心勸阻他人不要吸菸的民眾，反遭暴力傷害。

男子不滿遭勸阻吸菸毆傷人的影片被民眾上傳分享於「嘉義多一點」LINE群組，網友驚呼「沒想到市區居然有如此不安全的公園」，有網友留言「公然抽菸的一堆，附近的居民早就不去那了」、「社會黑暗處」等。

警方調查，王姓家長今上午帶孩子到番仔溝公園玩耍，朱姓男子因不滿吸菸遭制止勸阻，毆傷王男，王男則未回擊；員警到場後，朱男仍作勢追打王男，依現行犯將朱男逮捕，因王男提告傷害，將依法將朱男移送法辦。

市衛生局表示，將針對朱男吸菸行為開罰，也會派員到番仔溝公園加強防制菸害，加強宣導嘉義市公園全面禁菸；民眾發現有人吸菸，可通知衛生局或打1999，將派員到場巡查取締。

朱姓男子（右）涉嫌持安全帽毆傷民眾。（民眾提供）

