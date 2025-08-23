高雄16槍狙殺案 檢警以車追人北上查緝「關鍵金主」

高雄左營16槍狙殺案，檢警以車追人北上查緝一「關鍵金主」。（記者李惠洲攝）

2025/08/23 14:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐欺通緝犯羅天義昨於高雄左營住處外遛狗遭開16槍狙殺喪命，作案的BMW權利車被燒毀滅證，檢警專案今（23）日持續以車追人，今晨再到桃園帶回指揮買車的蘇姓男子，查出另有金主出資買車，高雄警方再北上追查該名金主，以釐清案情。

檢警專案小組除啓動重案臨編的「鷹眼小組」，調閲犯案的白色BMW車在嘉義、新竹「南下」道路監視器，以及槍擊後「北上」楠梓、橋頭區至火燒車所行經的道路監視器，據了解，有發現錄到槍手影像，但兇嫌面戴口罩仍待解析、指認。

請繼續往下閱讀...

檢警同步針對槍手乘坐的白色BMW權利車轉手，展開層層剝檢，分別在新竹找到原車主江女，以及轉售權利的第一手蔡姓男子，2人均排除涉案，第二手黃姓男子昨天深夜也被帶回偵訊釐清。

目前再鎖定上一手蘇姓男子，蘇男今天凌晨從桃園被帶回高雄偵訊，據了解，他只是被另一男子指示代購，真正金主另有其人，警方今午再趕往北部尋找此名「關鍵金主」，可望突破案情。

至於遭槍擊身亡的羅男，因交往背景複雜，甚至曾是南部警方追查毒品案的主要對象，又曾涉詐欺及詐領保險金的被告通緝犯，短時間欲釐清何種仇殺？財殺？專案小組暫不做過多臆測，仍以車追人全力查緝槍手。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高雄檢警同步針對槍手乘坐的白色BMW權利車轉手，展開層層剝檢。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法