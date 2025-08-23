淡水河口部署超級巡防艇 海巡強化衛戌中樞、護漁能量

海巡署艦隊分署剛成軍的「超級100噸巡防艇」今日下水服役；據透露，可望納入淡水河防多層次部署，有效提升維護海疆主權、守護國民安全的能量；圖為接裝當天祈福。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/23 14:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署艦隊分署剛接裝成軍的「超級巡防艇」今日正式服役；據透露，淡水海巡隊配置首艘高機能性的100噸超級巡防艇，可望納入淡水河防多層次部署一環，強化淡水河口海防能量，加強防衛中樞能量，更兼具消防、救援及驅離、嚇阻等多元勤務用途。新艇成軍後，將有效提升海巡在維護海疆主權、守護國民安全的能量。

海巡署艦隊分署淡水海巡隊20日下午，在台北港海巡基地碼頭舉行「PP-10098艇成軍祈福典禮」，迎接該隊首艘新型100噸級巡防艇正式服役；由艦隊分署長主持，邀請友軍單位、海巡之友會總會、仕紳共襄盛舉，齊心祈求國泰民安、隊運昌隆，並祝福新艇未來執勤平安順遂。

艦隊分署指出，PP-10098艇為艦隊分署依「海巡艦艇前瞻發展計畫」新建的100噸級巡防艇，採定距螺槳推進，全長40公尺、船寬7.8公尺、總噸位近300噸，被譽為「超級100噸巡防艇」。最高航速可達25浬（約時速46公里）、續航力達1900浬，具備長時間海上執勤優勢。艇上並配備高壓水砲，可由駕駛室遙控操作，噴水量每分鐘約5噸、最大射程達95公尺，除消防與救援能力外，並有驅離、嚇阻等多元勤務用途。新艇成軍後，將有效提升海巡在維護海疆主權、守護國民安全上的行動能量。

淡水海巡隊指出，西北海域在秋冬季節盛產螃蟹，是我國重要漁場，但往往有大陸漁船趁東北季風期越界作業，侵害本國漁民權益。PP-10098艇投入服勤後，憑藉優異耐浪性能與先進配備，可強化西北海域護漁巡防能量，有效遏阻越界行為，確保漁民作業安全與國家海域安寧。國人如遇海上緊急狀況或需要協助，可立即撥打118免費服務專線，海巡將第一時間派艇前往處置。

海巡署艦隊分署剛成軍的「超級100噸巡防艇」今日下水服役。（記者吳仁捷翻攝）

