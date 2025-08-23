自作聰明！慣竊偷1萬8變裝軍人、買軍警票搭車 引關注加速被逮

小偷闖入飲料店內偷走現金1萬8千元，還換穿軍服假裝軍人搭車到外縣市逃避追緝，今被警方依加重竊盜、冒充公務員罪嫌送辦。（警方提供）

2025/08/23 14:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮車站前一家連鎖茶飲店19日清晨被一名慣竊闖入，偷走店內1萬8現金後，自作聰明變裝換穿軍服、買軍警票搭火車逃到外縣市，但穿著軍服逃跑的畫面在媒體曝光後，讓軍方震怒，更讓警方加緊偵辦，昨在花蓮市區網咖被逮捕，花蓮警分局今宣布破案，原來52歲劉姓男子根本不是軍人，卻假冒軍人搭車還買軍警票，全案依加重竊盜罪、冒充公務員等罪嫌送辦。

從店家監視器畫面中，19日清晨4點半左右，一名穿汗衫、小平頭男子在收銀台前翻找，又掏又摸拿走店內1萬8千元現金，犯案後騎著腳踏車離開，店家隔天上班發現錢不見了，相當於營業3、4天收入被拿走，氣得報警！

花蓮警分局獲報後成立專案小組擴大偵辦，經調閱路口監視器循線追查，發現劉姓男子竟跑到網咖變裝，換穿一套陸軍迷彩軍服出來就到花蓮車站買車票搭車到外縣市。

而劉男穿著軍服、假冒軍人到車站購買半價軍警票，購票及搭車全被售票口監視器拍下，因畫面曝光引起軍方高度重視，懷疑又是軍紀案件，更讓警方加緊偵辦。

直到昨在網咖被逮後，劉男供稱，軍服為事先在軍用品店買的，企圖變裝藉此躲避追查，沒想到還是被逮。

花蓮警分局今天宣布破案，警方表示，男子闖入住宅偷竊已觸犯加重竊盜罪，加上穿軍服假冒軍人還買軍警票，罪加一等，全案依涉嫌加重竊盜、冒充公務員罪嫌，函送台灣花蓮地方檢察署偵辦。

劉姓慣竊換穿陸軍迷彩軍服到花蓮車站買軍警票。（警方提供）

男子頂著極短小平頭在飲料店偷現金。（業者提供）

男子頂著極短小平頭在飲料店偷現金。（業者提供）

