    首頁　>　社會

    基層警發現10車手7「國際觀光客」 籲高層協調跨部會防堵

    詐團假觀光招募海外車手，台南警逮馬籍嫌犯，基層指出10件詐騙有7件涉外籍，籲警政署與移民署合作堵破口。（民眾提供）

    詐團假觀光招募海外車手，台南警逮馬籍嫌犯，基層指出10件詐騙有7件涉外籍，籲警政署與移民署合作堵破口。（民眾提供）

    2025/08/23 14:23

    〔記者王捷／台南報導〕南警六分局昨下午埋伏逮捕馬國詐欺車手，詐團疑以「假觀光」為由吸引海外人士來台犯罪。部分警基層發現，近年案件顯示，10個車手就有7個是以「國際觀光客」身分入境，基層憂心此趨勢成為治安破口，防範車手不能只有警政署做，希望高層協調跨部會防堵。

    據了解，29歲鄭姓男子6月透過交友平台認識一名自稱陳女的女子，對方以「短影音投資能快速獲利」為由，誘使他匯款30萬元。隨後陳女又謊稱投資已獲利上千萬，但若要提領股份，必須再繳交100萬元。鄭男警覺有異，於15日報案求助。警方受理後，指導他與詐團周旋，雙方約定22日下午在南區大成路超商交付款項。

    多名員警當日分頭埋伏，車手現身收錢時立即上前逮捕，發現嫌犯竟是剛入境的馬來西亞籍男子。警詢後，全案依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

    警方指出，這類犯案模式並非個案，詐團利用海外人士以觀光名義短期進出境，當案件曝光時，警方列出詐騙熱點，車手早已離境，讓查緝陷入困境。

    有部分警察機關反應，目前全台詐騙案件中，約有7成涉及海外車手，已成為詐團主流手法，警政署應與移民署、出入境管制單位合作，建立攔阻機制，避免海外車手持續流竄。警方提醒，凡是標榜「低風險、高獲利」或「先繳錢才能提款」的投資幾乎都是陷阱，民眾若遇疑似詐騙應撥打165反詐騙專線查證，以守護財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

