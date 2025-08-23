為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台東車禍駕駛突轉彎自撞民宅柱子 網驚「鬼門開的序曲」

    自小客自撞民宅柱子，車內人員幸無大礙。（警方提供）

    自小客自撞民宅柱子，車內人員幸無大礙。（警方提供）

    2025/08/23 13:57

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東警察分局今晨3時4分許接獲報案，在連航路87號前發生一起交通事故案件，警方於獲報後立即派遣員警到場交通疏導並配合消防人員救護傷患。

    陳男（約27歲）駕駛自小客車沿連航路北向南（往機場方向）內側車道行駛，至事故地點突右轉彎自撞民宅前騎樓柱子發生交通事故，陳男與附載乘客潘女（約19歲）手腳擦挫傷送醫院治療，並無大礙。詳細事故發生原因由交通小隊調查釐清中。

    從監視器上來看明明車子開得好好、前後無車，自小客竟然會突然急轉彎撞向路旁柱子，車頭冒出白煙，所幸駕駛、乘客僅輕傷，但因監視器畫面已被po在網路，不少網友表示「這是農曆七月鬼門開的序曲嗎？」、「冥冥中受到一股力量拉到路邊」。但警方表示，駕駛自陳突然失控，雖説法實在令人納悶，但請大家要相信科學。

    台東警察分局呼籲民眾駕駛車輛應保持警覺，注意車前動態及左右方來車，行駛中若需接聽電話應用免持聽筒，以免因疏忽發生交通事故；另民眾行車上路亦要繫上安全帶，以保障自己的身體安全。

    警方表示，由於未發生重大事故，且未明顯查獲不法，駕駛自稱車子突然失控，警方依規定也必須相信駕駛說詞，至於網友所言的怪力亂神原因，警方是基於科學辦案，請民眾注意行車安全、專心駕駛。

