2少女Cosplay拍完照 遭男同好伸狼爪猥褻

陳姓男子約出2少女指侵與猥褻得逞，台北地院合併判陳男4年8月徒刑。（情境照）

2025/08/23 13:23

〔記者林嘉東／台北報導〕陳姓男子透過參加角色扮演COSPLAY活動，認識2名未成年少女，分別將少女拉到公園天橋下指侵，或在車站地下街喇舌及猥褻胸部。台北地院審理後，依陳男對未滿14歲少女犯強制性交罪2罪，合併判處4年8月徒刑。

判決指出，陳姓男子在社群軟體臉書上暱稱「墨辭」、「路路」，透過參加角色扮演COSPLAY活動結識未滿14歲的少女小美（化名）；2年前9月某日下午1時許，陳男邀小美至台北市西門町電影公園進行COSPLAY拍攝，趁拍攝結束後，強拉小美到公園天橋下階梯旁牆角，把手伸進小美內衣、褲內，摸小美胸部、下體，再指侵小美得逞。

請繼續往下閱讀...

2個月午後2時許，陳又重施故技，約小倩出遊，趁2人在台北車站地下街行走時，不顧小倩表達「不要這樣」，仍隔著口罩搶吻小倩，再以手摸小倩胸部，強摘小倩口罩，舌吻小倩，猥褻得逞。警方獲報後逮到陳男，北檢以陳男有反覆對少女犯性侵與猥褻之虞，向法院聲押獲准。

法官審理時，考量陳男犯對未滿14歲少女為強制性交罪，為7年以上有期徒刑之罪，刑度甚重，審酌陳坦認犯行，且與其中一名少女及家屬和解，卻遲未賠償對方，依陳男對未滿14歲少女犯強制性交罪，共犯2罪，合併判處4年8月徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法