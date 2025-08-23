為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    女子帶外食進麥當勞與其他客人爆口角 法官：不算滋擾、免罰！

    張姓女子攜帶外食在頭份市中央路麥當勞店內吃，被其他顧客質疑，進而起口角。（翻攝GOOGLE街景）

    張姓女子攜帶外食在頭份市中央路麥當勞店內吃，被其他顧客質疑，進而起口角。（翻攝GOOGLE街景）

    2025/08/23 12:52

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名張姓女子攜帶外食在頭份市中央路麥當勞店內吃，被其他顧客質疑，進而起口角並欲拉扯對方，警方獲報前往處理，將張女依違反社會秩序維護法移送苗栗地方法院裁罰。不過，法官審理，認張女行為與社維法「藉端滋擾」要件未合，裁定不罰。

    警方移送指訴，張女於今年5月25日下午3點半許，在頭份市麥當勞中央店，因攜帶外食入內食用，遭客人質疑後，在店內藉端大聲咆哮騷擾及欲拉扯客人，影響店內員工之工作效率及客人用餐權益，涉嫌違反社會秩序維護法中藉端滋擾公眾得出入之場所的規定。

    張女反駁稱，因她重聽，講話比較大聲，是服務生沒有處理妥當，她也自行報警，強調並沒有在公共場所咆哮、騷擾店家，否認有違反社會秩序維護法。

    法官調閱麥當勞店內監視錄影，因店內監視錄影檔案並無聲音，無從釐清張女於店內因攜帶外食與客人爭執時所述之言語內容、音量及全程經過等節。

    另，處理員警之密錄器檔案則僅顯示張女與到場警員對談，未見與店內客人爭吵之情形，且事發期間仍有其他客人繼續用餐，難認張女之言行已踰越一般社會大眾觀念中所能容許之合理範圍，並擾及該場所之安寧秩序，以致難以維持或回復之程度。

    法官認為，張女雖在麥當勞店內，因攜帶外食與客人發生口角，之後也有與到場處理員警有所爭執，但她是對警方欲將其帶回警局一事無法認同，且自身也有打電話報警，核與「藉端滋擾」要件未合，自應為不罰。

