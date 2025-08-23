高雄槍擊殺人案 檢警從犯案「權利車」追查約談近10人

高雄槍擊殺人案，檢警從犯案的「權利車」以車追人。（記者洪定宏翻攝）

2025/08/23 12:56

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市昨天驚傳槍擊殺人案，51歲羅姓男子身中多槍當街斃命，警方從歹徒的白色BMW「權利車」以車追人，約談江姓女車主、蔡姓接應男共犯，以及超過5名跟「權利車」相關的人員，逐一釐清犯案脈絡。不過，因江女及蔡男聲稱不知情，依目前線索也跟殺人案無直接關聯，已獲「請回」。

據了解，江女購買白色BMW後，疑似無力支付貸款，將汽車使用權利「賣給」蔡男，蔡男再轉手第三者、第四者；因為沒有過戶，所以車主仍為江女。警方昨天依監視器拍到的車牌號碼，先後到新竹縣、桃園市把江女、蔡男約談到案，漏夜擴大釐清汽車轉讓脈絡，再約談多名相關人員。

羅姓男子因涉及假車禍詐領保險金，判刑確定後未執行而遭通緝，不料昨天上午6點51分，他出門遛狗的返家途中被追殺，就在左營區文學路688巷離家約10公尺，慘遭2次槍擊身亡，殺手駕駛白色BMW轎車逃逸後燒毀汽車。外傳羅男疑似介入屏東毒品市場遭報復所致，警方強調初步研判為債務糾紛，必須等嫌犯落網才能深入釐清。

警方指出，羅男頭部、頸部、腹部有多處槍傷當場死亡，地面及水溝共尋獲16顆彈殼，報請橋頭地檢署指揮偵辦，釐清死者交友狀況、歹徒犯案動機及相關共犯，已列出多名可疑對象通報海巡及航警境管，嚴防偷渡出境。

