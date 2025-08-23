為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭轎車加霸王油逃逸 警方鎖定車輛追緝中

    宜蘭黑色轎車在五結某加油站加霸王油後逃逸，警方鎖定車輛追緝中。（民眾提供）

    2025/08/23 12:16

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭五結鄉某加油站傳出遭加霸王油，1輛黑色轎車深夜前往加油，被職員要求熄火，卻以火星塞潮濕為由不願配合，店家無奈下僅能照辦，未料蓋完油箱蓋準備收錢時，車輛隨即逃逸，留下1354元呆帳，消息曝光後，網友大罵「幹嘛欺負無辜員工？」警方則已受理偵辦，鎖定車輛追緝中。

    宜蘭羅東警分局接獲五結鄉加油站報稱遭加霸王油，犯嫌駕駛一輛黑色轎車至加油站加油，被害店家在加油前，曾要求犯嫌配合熄火，但對方以火星塞潮濕不要配合，待加油完成後隨即駕車離去，導致店家一共損失1354元。

    警方獲報調閱相關監視器影像後，鎖定涉案車輛，將盡速查緝到案，呼籲店家如遇相關可疑徵兆，務必提高防範意識，避免讓犯嫌有機可乘。

    依照加油站設置管理規則，消費者加油前，一定要將車子熄火，目前多數駕駛已有熄火加油正確觀念，僅少數人經多次勸導仍不願熄火，但專家提醒，行進中的汽車排氣管溫度很高，未熄火加油，恐危及周遭人員、設備及車輛等，造成重大傷害及損失，另一方面也增加油耗，違反環保署「機動車輛怠速管理辦法」。

    各加油站應該也貼有「職業安全衛生設施規則」第18條規定「車輛必須熄火加油」告示牌，提醒職員務必依照加油服務SOP，針對未熄火加油加強勸導步驟。

