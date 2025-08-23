離婚官司引爆槍擊案！攔車連轟5槍逃亡4天 蘆洲警逮4嫌

警方接獲情資，逮獲高嫌，在住處起獲改造克拉克手槍、子彈，依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/23 12:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲警方今天宣布偵破槍擊恐嚇案，逮獲槍手高姓男子、同夥吳姓老翁、鍾姓男子及林男等4人。警方查出，陳姓被害人與小他12歲的妻子周女離婚官司纏訟，周女透過高嫌多次恐嚇陳男要贍養費被拒，高嫌得知陳男現身永安南路一處停車場，與鍾嫌兩人持槍、球棒阻擋去路，開車的陳男友人曹男倒車，遭高嫌連開5槍後鳥獸散，警方接獲情資，逮獲犯案後逃逸製造6處斷點的高嫌，在住處起獲改造克拉克手槍、子彈，依法送辦。

蘆洲警分局於21日晚間接獲情資，蘆洲區永安南路19日驚傳槍擊恐嚇案，雖無人報案，適逢大罷免，警方憂心影響選舉維安，主動介入調查，先找到遭槍擊的36歲車主曹男，回溯出曹男友人、47歲陳男與35歲妻子周女，因離婚官司纏訟中，周女多次透過友人51歲高男向陳男恐嚇，索取贍養費。

據了解，19日下午，陳男與友人曹男及49歲楊男相約永安南路一處停車場，討論車輛報廢事宜，高男獲悉，夥同38歲鐘男及71歲林姓男子前往，鐘男一下車就掏出球棒、開山刀尋找陳男，高男持槍喝令駕駛曹男下車遭拒，曹男踩油門倒車要離開，高男開槍示警，朝車身連開多槍，幸未造成駕駛曹男及副駕駛楊男受傷。

由於雙方案發後都離開現場，且被害人曹男及楊男均未報案，但警方接獲情資，21日聯繫曹男等人，得知發生槍擊，組成專案小組，查緝槍手、同夥到案；專案小組21日上午10時在汐止區一處報廢車廠找到被害人座車，鑑識人員到場採證，調閱監視器辨識車牌，掌握槍手高嫌身分及行蹤。

警方過濾監視器，發現槍手高嫌由友人載往基隆，搭火車到台北車站，轉乘捷運到淡水、新莊等地，製造6個斷點，專案小組鎖定高男位置後，到三重區查獲高男，查扣改造手槍1支（含彈匣1個）、子彈2顆等證物。

警方另於今天凌晨0時許，掌握高嫌同夥、71歲林嫌、38歲鐘男及35歲吳男三人行蹤，到淡水、土城及蘆洲區拘提到案，警詢後，今天依槍砲條例及恐嚇罪，移送新北地檢署偵辦。

高嫌犯案後逃逸製造6處斷點。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲傳出槍擊恐嚇案，蘆洲警方逮獲主嫌高姓槍手等4人，全案依恐嚇、槍砲條例送辦。（記者吳仁捷翻攝）

