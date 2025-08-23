為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    獨家》台中騎士抓狂砸車打人！ 統聯公車司機遭安全帽擊昏重傷

    林姓司機駕駛統聯白色電動公車遭機車騎士毆打。（示意圖，台中市府提供）

    2025/08/23 12:04

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市統聯客運301公車林姓司機，昨晚（22日）從靜宜大學發車往市區行駛，在台灣大道疑似與一名陳姓機車男騎士有行車糾紛，陳男一路騎車尾隨，竟持安全帽並徒手攻擊司機，司機頭皮撕裂傷、手部閉鎖性骨折，送醫治療，統聯客運今日指出，昨晚已報警，將提告到底。

    據了解，28歲林姓司機是統聯客運優良駕駛，是同事眼中眼鏡斯文男，具有3年駕駛經驗，負責行駛台灣大道301電動公車，往返靜宜大學至太平路線。

    昨晚林男從靜宜大學發車，沿台灣大道載客，公車停靠台中火車站後，乘客幾乎下光，當時陳男持安全帽狂敲車窗與車體，林男下車查看車損時，陳男竟持安全帽攻擊林男頭部，再徒手狂搥頭部四拳，候車女乘客驚嚇尖叫，驚動台中火車站保全，保全趕緊攔阻，但林男已暈眩倒地，趕緊叫救護車送至台中醫院救治，昨晚留院觀察。

    陳男疑似為了規避法律責任，今日還向市府1999投訴林男昨晚危險駕駛，害他差點在台灣大道的車縫中被公車夾擊。

    統聯客運經理林元凱今日指出，陳男騎機車與公車在同一車道線上，他想要鑽車縫，駕駛從後視鏡也沒看到機車，陳男當下心生不滿，尾隨進到火車站攻擊司機，林姓司機個性老實憨厚，竟受重傷，會委由律師提告重傷害。

