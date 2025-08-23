為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    苗栗女肚子餓吃45元鳳凰酥...身上僅10元 竊盜罪判罰5000元！

    林姓女子肚子餓，直接拿取超商販售每個45元的鳳凰酥來吃，但身上僅有10元，不夠支付，被法院依犯竊盜罪，判罰5000元。圖為鳳凰酥示意圖。（資料照）

    林姓女子肚子餓，直接拿取超商販售每個45元的鳳凰酥來吃，但身上僅有10元，不夠支付，被法院依犯竊盜罪，判罰5000元。圖為鳳凰酥示意圖。（資料照）

    2025/08/23 11:45

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣35歲林姓女子肚子餓，見超商內販售每個45元的鳳凰酥、口水直流，直接拿取一個來吃；但林女身上僅有10元，不夠支付，店員報警處理，將她送法辦。苗栗地方法院認林女犯竊盜罪，判罰5000元。

    林女於今年6月28日於一家超商門市，直接拿取放置在店內櫃台上販售每個45元的鳳凰酥，隨即在店內將外包裝撕開、當場把鳳凰酥吃下肚。店員見狀，向林女收費，但林女只付得出10元，店員遂報警處理。

    林女坦承因肚子餓，見鳳凰酥很可口，所以顧不得身上僅有10元不夠支付，逕自拿取食用。警方依法將林女送辦，由苗栗地檢署依竊盜罪嫌向苗栗地院聲請簡易判決處刑。

    法院審理，審酌林女行徑固有不該，但犯後坦承犯罪，並當場賠付10元，兼衡此案犯罪所生損害非鉅，又林女犯罪動機應僅為充飢，及林女國中肄業智識程度、無業、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，判罰林女5000元，如易科勞役，以1千元折算1日。

