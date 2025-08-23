公益英雄變狗熊》虐殺女友判逾10年 陳修將逃亡又吸毒再加刑

陳修將虐殺女友被判刑10年10月，逃亡又吸毒再判刑。（資料照）

2025/08/23 11:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕曾是「76行者」遺體修復團隊召集人的陳修將，4年前因毆打22歲胡姓女友致死，遭判刑10年10月定讞，卻在入監前棄保潛逃。逃亡期間，他不僅藏身全台各地，更多次吸食毒品，近日因再度施用安非他命，遭彰化地院判刑4月，累計已是第3度因毒品案入獄，昔日公益形象徹底崩壞。

判決書指出，陳修將（44歲）在去年5月20日晚間在台南安南區舊居處，以玻璃球燒烤方式施用甲基安非他命，兩天後遭警方採尿檢測，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。

檢警調查，他早在2021年犯下虐殺案被捕後，就多次因吸毒遭判刑。2022年9月完成勒戒，2023年又因施用毒品遭判刑3月，如今再因吸毒判刑4月，顯示毒癮難以戒斷。

陳修將曾參與八仙塵爆等重大事故遺體修復工作，而頗具公益形象。但2021年10月因懷疑22歲胡姓女友出軌，在彰化某汽車旅館對其施暴致死。該案於2024年4月經最高法院判刑10年10月定讞，但陳修將卻在入監前棄保潛逃。直到今年5月在彰化員林被圍捕時，身上竟帶槍與50發子彈，還以辣椒水噴灑警方拒捕，手段相當凶殘。檢方痛批他其「犯後毫無悔意且手段凶殘」，建請法院從重量刑。

陳修將逃亡時持槍彈拒捕，並以辣椒水襲警。（資料照）

